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14:17 (мск), источник: Популярная механика

В МГУ научились определять качество виски

Сотрудники химического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова под руководством доктора химических наук и ведущего научного сотрудника кафедры аналитической химии Михаила Беклемишева разработали новый метод определения качества виски.

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Источник: felix_w/СС0

Виски пользуется заслуженной популярностью во всём мире, но ни для кого не секрет, что чем более популярен напиток, тем больше подделок появляется на рынке. Фальсификаты алкогольных напитков выявляют различными методами — в основном весьма сложными и дорогостоящими. Химики из МГУ предложили классифицировать виски модифицированным методом флуориметрии, о чём подробно рассказывается в авторитетном журнале Microchemical Journal.

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Разработанная на кафедре аналитической химии модификация метода флуориметрии позволяет решать задачи качественного анализа — например, различать сходные между собой объекты сложного состава, классифицировать их, устанавливать тип сырья и место производства, а также выявлять фальсификаты. Новый аналитический метод московские химики назвали «флуоресцентный язык». Он принадлежит к группе так называемых методов «отпечатков пальцев».

Эта методика основана на получении от образца спектра, хроматограммы, вольтамперограммы или любой другой достаточно сложной аналитической «картинки». Математическая обработка результатов позволяет различать близкие по составу образцы: можно даже отличить друг от друга соки, выпущенные на разных предприятиях или изготовленные из разных партий фруктов! В качестве таких «картинок» исследователи изучали спектры флуоресценции образцов алкогольных напитков.

Флуоресцентный метод «отпечатков пальцев» достаточно распространён, причем для регистрации спектра образец используется в нетронутом виде.

Но такой способ не всегда позволяет достаточно полно различать образцы, поэтому в МГУ предложили добавить к виски определенные флуорофоры (вещества, обладающие люминесценцией), спектр которых изменяется в присутствии компонентов виски.

Добавка флуорофора, использование серийного визуализатора и различных способов обработки изображений позволили химикам качественно классифицировать виски не менее успешно, чем с применением гораздо более сложных методов — например, сочетанием высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрией. Кроме того, учёные показали, что можно различить 16 видов виски не смесью флуорофоров, а лишь одним недорогим флуорофором — трис-бипиридилатом рутения (2+).

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