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13:40 (мск), источник: Mail Новости

Ученые открыли саламандру с «елкой» на голове

Новый вид обитает в болотах на юге США.

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Исследователи открыли новый вид саламандр Siren reticulata, которые имеют длинное пятнистое тело и выросты на голове, напоминающие еловые ветви.

Впервые Siren reticulata заметили еще в 1970-х годах, но ошибочно отнесли ее к виду Siren lacertina. Затем в 2009 и 2014 годах ученым попалось еще несколько образцов. С помощью генетической экспертизы удалось установить, что речь идет о совершенно новом виде. Он был описан в журнале PLOS ONE.

Siren reticulata относится к роду сирен. Она обитает на юге США в прудах, озерах и болотах. У животного длинное тело угря с пятнами, как у леопарда, и только две лапы, как у всех сирен. Благодаря этому существо ранее неофициально называли «леопардовым угрем». Из головы у Siren reticulata растут «еловые ветви» — выросты, с помощью которых она дышит.

Естественными врагами Siren reticulata являются змеи, цапли и крупная рыба.

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