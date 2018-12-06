Ученые открыли саламандру с «елкой» на голове

Впервые Siren reticulata заметили еще в 1970-х годах, но ошибочно отнесли ее к виду Siren lacertina. Затем в 2009 и 2014 годах ученым попалось еще несколько образцов. С помощью генетической экспертизы удалось установить, что речь идет о совершенно новом виде. Он был описан в журнале PLOS ONE.

Siren reticulata относится к роду сирен. Она обитает на юге США в прудах, озерах и болотах. У животного длинное тело угря с пятнами, как у леопарда, и только две лапы, как у всех сирен. Благодаря этому существо ранее неофициально называли «леопардовым угрем». Из головы у Siren reticulata растут «еловые ветви» — выросты, с помощью которых она дышит.