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13:36 (мск), источник: Mail Новости

Морской биолог снял на камеру светящихся подводных существ

Это похоже на сцену из «Аватара»

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Морские глубины таят в себе множество удивительных явлений, о существовании которых многие даже не догадываются. Об этом прекрасно знает 39-летний морской биолог и фотограф из Новой Зеландии Саймон Пирс.

С тех самых пор, как Саймон начал изучать подводный мир, он взял в руки и фотокамеру, ведь такой красотой нельзя любоваться в одиночестве.

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Последние несколько месяцев Пирс провел на Мадагаскаре и возле острова Мафия в Танзании. Там он сумел запечатлеть удивительных морских обитателей, которые светятся в темноте.

Среди тех, кто попался Пирсу, оказались некоторые виды рыб, светящиеся кораллы, медузы и угорь.

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Фотограф отметил, что во время съемки чувствовал себя героем известного голливудского фильма «Аватар». Кстати, сейчас в своей работе Пирс как раз изучает это «светящееся» явление, называемое биофлуоресценцией.

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