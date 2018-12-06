Россия оказалась «родиной» древнейших титанозавров Евразии

Источник: Carnegie Museum of Natural History

«Раньше считалось, что эволюция титанозавров проходила преимущественно в Южной Америке. Открытие останков волгатитана и тенгризавра говорит о том, что они были распространены гораздо шире во времена раннего мела. Возможно, важные этапы их эволюции проходили в Восточной Европе и Азии», — рассказывает Александр Аверьянов, профессор Санкт-Петербургского государственного университета.

Титанозавры принадлежат к числу зауропод — крупных четвероногих травоядных ящеров, для которых характерны огромная масса, большое количество яиц в кладке и быстрый рост молодняка. Семейство Titanosauria считается среди гигантских травоядных динозавров своего рода «мусорной корзиной»: к нему причисляют все новые окаменелости, которые нельзя отнести к другим родам зауропод.

Останки большинства титанозавров, включая рекордно больших аргентинозавров (гигантов длиной 35 метров и массой примерно 90 тонн), были найдены в Патагонии — провинции на юге Аргентины, где в далеком прошлом сложились условия, при которых такие крупные существа могли жить и процветать.

Как предполагают ученые, похожие условия могли существовать и на территории современной Сибири и Монголии, где палеонтологи недавно обнаружили множество останков ближайших родичей титанозавров и других семейств зауропод. К ним относится сибиротитан — сравнительно небольшой ящер массой десять тонн, живший в Восточной Сибири около 120 миллионов лет назад.

Открытие сибиротитана заставило Аверьянова и его коллег задуматься о том, где еще могут встречаться такие останки. Оказалось, что окаменелости еще более древних и интересных титанозавров уже найдены, но первооткрыватели и не подозревали об их уникальности.

Позвонки гигантского динозавра, найденные на берегу Волги. | Источник: Biological Communications.

Как рассказывает Аверьянов, останки нового вида титанозавров нашел в 1982 году на берегах Волги, неподалеку от поселка Сланцевый Рудник, Владимир Ефимов, заведующий палеонтологическим музеем в селе Ундоры. Он заметил «гигантские позвонки неизвестной таксономической принадлежности», выступившие из крутого берега реки.

Позже Ефимов показал находку профессиональным палеонтологам и вместе с ними опубликовал ряд статей, в которых предположил, что останки принадлежали брахиозаврам — длинношеим зауроподам. Когда Аверьянов увидел эти публикации, то связался с заведующим и попросил его показать окаменелости.

Как оказалось, останки принадлежали необычайно древнему титанозавру — прямому родичу аргентинских гигантов. Однако, в отличие от южноамериканских ящеров, симбирский волгатитан (Volgatitan simbirskiensis), как его назвали Аверьянов и Ефимов, отличался довольно скромными размерами — он весил всего 17 тонн.

Несмотря на заурядность, волгатитан стал первым полноценным титанозавром, найденным на территории бывшей Лавразии, и двенадцатым «российским» зауроподом.