Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Наглость Киева вышла за рамки". Политолог о заявлении Меркель
Золотой слиток: что на самом деле нашли на Марсе (фото)
Известная ведущая устроила шоу на выписке из роддома
Волкова рассказала, как сериал «Воронины» оставил ее без работы
Как сделать шкафы незаметными: советы профи
Убивают любогоСамые враждебные народы планеты
"Наглость Киева вышла за рамки". Политолог о заявлении Меркель
Расстрел солдат в Краснодаре был ранее спланирован
8 звезд со странными и противными привычками
У француженки из-за краски для волос деформировалось лицо
Алина, защищайся. Загитова может проиграть с чистым прокатом?
«МЮ» и «Арсенал» выдали потрясающий матч
Танки и десант: что происходит на границе Украины с РФ (фото)
Умер Александр Минаев
Золотой слиток: что на самом деле нашли на Марсе (фото)
Ученые нашли огромную «секретную» пещеру (фото)
Названы главные проблемы жителей городов РФ
Новогодние скидки на жилье: как не обмануть себя
Фоторепортажи
15Жизнь на отшибе. Что гонит людей прочь от цивилизации
18Погромы в Париже
15:48 (мск), источник: Mail Новости

Ученые: морские «цветы» помогут людям бороться с раком

Иммунная система этих существ имеет много общего с человеческой.

Наверх

Оболочники Botryllus schlosseri выглядят как милые морские «цветы», но на самом деле эти беспозвоночные агрессивно атакуют других оболочников.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ученым, которые изучали поведение этих животных, удалось установить, что виной всему «агрессивная» иммунная система Botryllus schlosseri. Она имеет много общих черт с человеческой, говорится в статье, опубликованной в Science.

Это открытие, надеются исследователи, поможет людям бороться с отторжением пересаженных органов и даже с раком.

Похожие на трубочки животные длиной три миллиметра живут колониями на твердых поверхностях под водой. Они разрастаются в форме «лепестков». Когда одна растущая колония наталкивается на другую, они могут либо начать бороться друг с другом, либо проигнорировать соседство.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Врачи рассказали о дефиците онкологов в России

Ученым удалось установить, что если «встретившиеся» колонии отличаются определенными белками, то они вступают в конфликт. Подобным образом действует и иммунная система человеческого организма, отторгая трансплантированный орган. Ученым удалось выделить группы клеток, ответственных за такую защиту.

Но кроме этого в организме оболочников были найдены и специальные «клетки-убийцы», уничтожающие чужеродные клетки. В человеческом организме такие клетки способны бороться с клетками опухолей и вирусов.

Botryllus schlosseri кажутся примитивными существами, но они имеют невероятную систему защиты, отмечают ученые. Сейчас они приступают к генетическому анализу клеток, ответственных за защиту оболочников.

Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

Договор о границе Ингушетии и Чечни признан законным
Рада согласилась разорвать договор о дружбе Украины с Россией
Бездомный нашел сумку с тысячами долларов и отдал полиции
Как выжить, если вас окружили волки
Назван главный цвет 2019 года
Самая старая дикая птица в мире снова отложила яйцо
Лукашенко поспорил с Путиным о ценах на газ для Белоруссии
Спорт
Фуркад ехал еле-еле, но все равно победил. Как? Так медленно чемпионский француз не ездил уже много-много лет. Его даже почти обогнал один россиянин. Но Фуркад все равно выиграл гонку
Hi-Tech
Представлен процессор для смартфонов будущего Новый техпроцесс, лучшая в мире производительность и 5G.
Авто
Россияне бросились раскупать Kia, Skoda и Mitsubishi В ноябре продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей выросли на 10,1%, а некоторые марки установили рекорды продаж
Кино
Боню раскритиковали после участия в шоу Малахова Бывшая участница «Дома 2» в «Прямом эфире» заступилась за арестованных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева
Недвижимость
Жители Петербурга назвали худшие места в городе
Тина Канделаки подарила сыну жилье за 100 миллионов рублей
В петербургском доме случайно нашли произведение искусства
Петербуржцев уличили в нелюбви к животным
Дети
Известная ведущая устроила шоу на выписке из роддома Поклонники пришли в восторг от задумки Липы Тетерич (фото и видео)
Леди
5 звезд, которые сделали подтяжку лица (мнение эксперта) Пластический хирург Вячеслав Балкизов разбирает на примерах звезд, какой метод подтяжки лица выглядит гармонично и естественно.
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь