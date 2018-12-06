Ученые: морские «цветы» помогут людям бороться с раком
Иммунная система этих существ имеет много общего с человеческой.
Иммунная система этих существ имеет много общего с человеческой.
Оболочники Botryllus schlosseri выглядят как милые морские «цветы», но на самом деле эти беспозвоночные агрессивно атакуют других оболочников.
Ученым, которые изучали поведение этих животных, удалось установить, что виной всему «агрессивная» иммунная система Botryllus schlosseri. Она имеет много общих черт с человеческой, говорится в статье, опубликованной в Science.
Похожие на трубочки животные длиной три миллиметра живут колониями на твердых поверхностях под водой. Они разрастаются в форме «лепестков». Когда одна растущая колония наталкивается на другую, они могут либо начать бороться друг с другом, либо проигнорировать соседство.
Ученым удалось установить, что если «встретившиеся» колонии отличаются определенными белками, то они вступают в конфликт. Подобным образом действует и иммунная система человеческого организма, отторгая трансплантированный орган. Ученым удалось выделить группы клеток, ответственных за такую защиту.
Но кроме этого в организме оболочников были найдены и специальные «клетки-убийцы», уничтожающие чужеродные клетки. В человеческом организме такие клетки способны бороться с клетками опухолей и вирусов.
Botryllus schlosseri кажутся примитивными существами, но они имеют невероятную систему защиты, отмечают ученые. Сейчас они приступают к генетическому анализу клеток, ответственных за защиту оболочников.
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