Как выглядит одна из самых извилистых дорог в мире (фото)
Водителям можно только посочувствовать.
Водителям можно только посочувствовать.
Многие дороги вдоль горных хребтов имеют зигзагообразную форму, но, пожалуй, только в Китае можно понять, что такое
На
Зигзагообразная горная дорога открылась для движения в июле 1995 года. Жители и местные власти инвестировали в ее строительство около 200 тысяч долларов. Дорогу сделали зигзагообразной
С развитием туризма в этом регионе, дорога стала местной достопримечательностью, а любители аэросъемки могут сделать здесь действительно невероятные фото.
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