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15:41 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядит одна из самых извилистых дорог в мире (фото)

Водителям можно только посочувствовать.

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Многие дороги вдоль горных хребтов имеют зигзагообразную форму, но, пожалуй, только в Китае можно понять, что такое по-настоящему извилистая дорога.

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На юго-западе страны в провинции Юньнань находится очень необычная, но живописная дорога, которая проходит вдоль горного хребта. Ее длина составляет около 6,5 километров, а поворотов на ней 68. Извилистая трасса соединяет деревни Цзиньсин и Цзиньяншао.

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Зигзагообразная горная дорога открылась для движения в июле 1995 года. Жители и местные власти инвестировали в ее строительство около 200 тысяч долларов. Дорогу сделали зигзагообразной из-за экономии — обогнуть горные хребты оказалось проще и дешевле, чем выкупать землю у жителей под строительство ровной трассы.

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С развитием туризма в этом регионе, дорога стала местной достопримечательностью, а любители аэросъемки могут сделать здесь действительно невероятные фото.

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