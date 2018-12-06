Ученые из ВШЭ выяснили, почему пожилые люди медленно читают

Источник: РИА Новости

С возрастом в мозге человека происходит целый набор изменений, которые незаметно для нас меняют поведение. Они становятся причиной существования различных стереотипов о типичных чертах поведения и характера пожилых людей — забывчивости, чрезмерной доверчивости, необычного восприятия времени и прочих вещей.

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Сегодня ученые открывают механизмы, которые объясняют появление всех этих уникальных черт, и пытаются понять, как их можно подавить. К примеру, недавно американские ученые выяснили, что консерватизм и осторожность стариков была связана с уменьшением объема той части мозга, которая отвечает за принятие рисковых решений.

Исследователи из Высшей школы экономики попытались понять, с чем связана еще одна типичная старческая черта — склонность к медленному чтению любых книг, документов и прочих источников письменной информации.

С другой стороны, замедление чтения может носить не «стратегический» характер, как называют первую гипотезу ученые, а быть связанным с возрастными изменениями в остроте памяти и скорости работы мозга.

Они проверили эту идею, собрав группу из нескольких десятков добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет и от 59 до 81 года. Перед началом экспериментов ученые измерили типичную скорость чтения для каждого участника, что позволило им понять, какой темп вывода текста на экран будет для них максимально комфортным.

На следующий день исследователи поменяли «правила игры» — в какой-то момент времени предложения на дисплее начали сменять друг друга с удвоенной скоростью. Это, по их задумке, должно было заставить пожилых людей перестать осторожничать и начать читать быстрее, не теряя при этом в качестве восприятия информации.

В реальности этого не произошло — и молодые люди, и пожилые добровольцы одинаково плохо запоминали прочитанную информацию и столь же часто ошибались, пересказывая ее экспериментаторам.