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17:22 (мск), источник: РИА Новости

Ученые из ВШЭ выяснили, почему пожилые люди медленно читают

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Ученые из Высшей школы экономики выяснили, почему люди начинают медленнее читать и воспринимать печатную информацию в преклонные годы жизни. Их выводы были представлены в журнале Psychology and Aging.

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Источник: РИА Новости

С возрастом в мозге человека происходит целый набор изменений, которые незаметно для нас меняют поведение. Они становятся причиной существования различных стереотипов о типичных чертах поведения и характера пожилых людей — забывчивости, чрезмерной доверчивости, необычного восприятия времени и прочих вещей.

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Сегодня ученые открывают механизмы, которые объясняют появление всех этих уникальных черт, и пытаются понять, как их можно подавить. К примеру, недавно американские ученые выяснили, что консерватизм и осторожность стариков была связана с уменьшением объема той части мозга, которая отвечает за принятие рисковых решений.

Исследователи из Высшей школы экономики попытались понять, с чем связана еще одна типичная старческая черта — склонность к медленному чтению любых книг, документов и прочих источников письменной информации.

С другой стороны, замедление чтения может носить не «стратегический» характер, как называют первую гипотезу ученые, а быть связанным с возрастными изменениями в остроте памяти и скорости работы мозга.

Они проверили эту идею, собрав группу из нескольких десятков добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет и от 59 до 81 года. Перед началом экспериментов ученые измерили типичную скорость чтения для каждого участника, что позволило им понять, какой темп вывода текста на экран будет для них максимально комфортным.
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На следующий день исследователи поменяли «правила игры» — в какой-то момент времени предложения на дисплее начали сменять друг друга с удвоенной скоростью. Это, по их задумке, должно было заставить пожилых людей перестать осторожничать и начать читать быстрее, не теряя при этом в качестве восприятия информации.

В реальности этого не произошло — и молодые люди, и пожилые добровольцы одинаково плохо запоминали прочитанную информацию и столь же часто ошибались, пересказывая ее экспериментаторам.

По этой причине ученые рекомендуют пожилым людям спокойно относиться к своей естественной скорости чтения и не пытаться «насильственно» её увеличить. Возможно, что именно замедление помогает им обеспечить высокую правильность понимания текста.

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