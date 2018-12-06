«ВКонтакте» удалила восемь миллионов постов опасного для детей контента

Как пояснили в компании, удаленная информация включала в себя текстовые публикации, видео, фото и аудиозаписи. Кроме того, соцсеть заблокировала свыше 1,8 миллиона уникальных профилей и 11,3 тысячи сообществ, через которые такие материалы распространялись, добавили в пресс-службе «ВКонтакте».
Отдельно за этот период соцсеть удалила больше 300 тысяч единиц контента, связанного с пропагандой насилия в школах. Также заблокировано свыше 8,6 тысячи уникальных профилей и более 500 сообществ, где распространялась эта информация, говорится в сообщении.
Кроме того, «ВКонтакте» анонсировала запуск раздела «Центр безопасности» — vk.com/safety. «В этом разделе пользователи социальной сети могут узнать, что делать, если они столкнулись с угрозами, оскорблениями или недостоверной информацией. Отдельное внимание “ВКонтакте” уделили вопросам детской безопасности — подготовили советы для детей и родителей, а также рассказали о борьбе с поощрением насилия в школах, самоубийств и детской эксплуатации», — объяснили в компании.