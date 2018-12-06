«ВКонтакте» удалила восемь миллионов постов опасного для детей контента

Источник: РИА "Новости"

Как пояснили в компании, удаленная информация включала в себя текстовые публикации, видео, фото и аудиозаписи. Кроме того, соцсеть заблокировала свыше 1,8 миллиона уникальных профилей и 11,3 тысячи сообществ, через которые такие материалы распространялись, добавили в пресс-службе «ВКонтакте».

Отдельно за этот период соцсеть удалила больше 300 тысяч единиц контента, связанного с пропагандой насилия в школах. Также заблокировано свыше 8,6 тысячи уникальных профилей и более 500 сообществ, где распространялась эта информация, говорится в сообщении.