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17:57 (мск), источник: РИА Новости

«ВКонтакте» удалила восемь миллионов постов опасного для детей контента

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Социальная сеть «ВКонтакте» с начала 2018 года заблокировала более 8 миллионов постов, связанных с поощрением самоубийств или нанесения увечий, говорится в сообщении соцсети.

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Источник: РИА "Новости"

Как пояснили в компании, удаленная информация включала в себя текстовые публикации, видео, фото и аудиозаписи. Кроме того, соцсеть заблокировала свыше 1,8 миллиона уникальных профилей и 11,3 тысячи сообществ, через которые такие материалы распространялись, добавили в пресс-службе «ВКонтакте».

Отдельно за этот период соцсеть удалила больше 300 тысяч единиц контента, связанного с пропагандой насилия в школах. Также заблокировано свыше 8,6 тысячи уникальных профилей и более 500 сообществ, где распространялась эта информация, говорится в сообщении.

Кроме того, «ВКонтакте» анонсировала запуск раздела «Центр безопасности» — vk.com/safety. «В этом разделе пользователи социальной сети могут узнать, что делать, если они столкнулись с угрозами, оскорблениями или недостоверной информацией. Отдельное внимание “ВКонтакте” уделили вопросам детской безопасности — подготовили советы для детей и родителей, а также рассказали о борьбе с поощрением насилия в школах, самоубийств и детской эксплуатации», — объяснили в компании.

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