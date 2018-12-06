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18:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Мальчик рухнул на колени перед королевой и тихо уполз

В Великобритании маленький мальчик так впечатлился при виде королевы Елизаветы II, что упал на колени и уполз от нее. На видео произошедшего обратило внимание издание The Telegraph.

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Елизавета II приехала с визитом в старейший в стране благотворительный центр Томаса Корама, расположенный в Лондоне, на открытие центра для детей, названного в ее честь. По приезде ее встретил 102-летний Эдвард Ньютон (Edward Newton), старейший из оставшихся в живых жильцов Воспитательного дома, основанного Корамом и снесенного в 1926 году, на месте которого и открылось новое заведение.

Затем певцы и телеведущие, работающие на конкурсе талантов Fame Academy, Дэвид и Кэрри Грант (David и Carrie Grant) представили королеве своего приемного девятилетнего сына Нейтана (Nathan).

Он так застеснялся, что встал на четвереньки и за спинами родителей уполз в соседнюю комнату, откуда прокричал: «Пока!».

Всех собравшихся рассмешила реакция ребенка.

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Королева также пообщалась с другими гостями. Восьмилетний Льюис, тоже присутствовавший на встрече с приемными родителями, попросил Елизавету II назвать любимую страну из тех, в которых она побывала. Королева затруднилась с ответом: «Этих стран так много, что я не могу выбрать одну».

В завершение встречи королева помогла детям украсить рождественскую елку.

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