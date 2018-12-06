«Почему вы обвиняете нас в своих дырках?»: рэперы высказали претензии к власти
Рома Жиган и Птаха пришли на встречу с парламентариями в Госдуму и заявили, что выступают против статьи 282.
Рома Жиган и Птаха пришли на встречу с парламентариями в Госдуму и заявили, что выступают против статьи 282.
В Госдуме началась встреча
Мы хотим получить вразумительный ответ о происходящем вокруг исполнителей, о причинах абсурдного поведения властей, выходящего за рамки закона… [о причинах] отмен концертов, давления на организаторов властей всех мастей и рангов. Непонятно откуда взявшаяся цензура. А [статья УК РФ] 282 — это факт — это цензура. Это цензура, как бы ее ни называли.
«282 — это дырка в законодательстве… Почему вы обвиняете нас в своих дырках?» — добавил Птаха.
Рэперу ответил Михаил Дегтярев. Глава молодежного комитета нижней палаты заявил, что статья «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» в том виде, в котором она введена в Уголовный кодекс, — «абсолютно неправильная». Он напомнил, что стал соавтором законопроекта об отмене этой статьи. В ее принятии Дегтярев обвинил коммунистов.
Дегтярев высказал свою позицию относительно мата в стихах. Именно за нецензурные тексты рэперов часто критикуют. Ругаться матом в публичном пространстве нельзя, а «промеж себя: дома, за столом, на кухне» — можно, считает депутат. В подкрепление своих слов он прочитал стихотворение с матерными выражениями, приписываемое поэту Сергею Есенину, в котором вместо ненормативной лексики использовал слово «запикано».
Рэпер Жиган заметил, что ему не нравится творчество Хаски, но он против того, чтобы артиста «закрывали на 12 суток» «по непонятным причинам, якобы за хулиганство». «Я не уверен, что
Жиган также затронул тему привлечения к уголовной ответственности подростков и молодых людей, которым недавно исполнилось 18 лет, задержанных с небольшим количеством наркотика.
«Сажают молодежь — реально детей — на срок в четыре года просто за баловство, — возмутился Жиган. — Чтобы вы понимали — я отец троих детей и очень скверно отношусь к наркотикам… Я свои рэпом не пропагандирую это».
Жигану ответил Виталий Хмельницкий — начальник управления межведомственного взаимодействия Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России. Он заявил, что рэперы должны вести антипропаганду наркотиков и «культивировать ценности полноценной, здоровой жизни». Он рассказал, что россияне жалуются на некоторых артистов в правоохранительные органы.
«Необходимо ужесточение ответственности для лиц, неоднократно нарушающих закон, например установление запрета на ведение публичной творческой деятельности на длительные сроки», — заявил Хмельницкий, подчеркнув, что «это не цензура». Отмену концертов он назвал крайней, но оправданной мерой. Жиган в ответ обратил внимание собравшихся, что запреты превращают артиста в культовую личность.
Спустя около часа общения с представителями власти Жиган покинул зал со словами, обращенными к Птахе: «Братан, это бесполезно».