«Почему вы обвиняете нас в своих дырках?»: рэперы высказали претензии к власти

Источник: Daily Storm

В Госдуме началась встреча рэп-исполнителей с депутатами Молодежного парламента и представителями Генпрокуратуры, Росгвардии и МВД. Выслушать и поговорить с двумя артистами — Птахой и Ромой Жиганом — пришел председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. В начале встречи Птаха заявил, что рэперам «зашкварно вообще впрягаться в такие мероприятия» и артистов уже обвиняют в том, что они «пошли на поклон». Затем он высказал свою главную претензию к властям.

Мы хотим получить вразумительный ответ о происходящем вокруг исполнителей, о причинах абсурдного поведения властей, выходящего за рамки закона… [о причинах] отмен концертов, давления на организаторов властей всех мастей и рангов. Непонятно откуда взявшаяся цензура. А [статья УК РФ] 282 — это факт — это цензура. Это цензура, как бы ее ни называли. Птаха рэпер

«282 — это дырка в законодательстве… Почему вы обвиняете нас в своих дырках?» — добавил Птаха.

Рэперу ответил Михаил Дегтярев. Глава молодежного комитета нижней палаты заявил, что статья «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» в том виде, в котором она введена в Уголовный кодекс, — «абсолютно неправильная». Он напомнил, что стал соавтором законопроекта об отмене этой статьи. В ее принятии Дегтярев обвинил коммунистов.

«Мы во фракции ЛДПР считаем, что эта статья абсолютно неправильная, по которой сегодня можно упечь за решетку», — сказал депутат, отметив, что «рэперы сегодня — это маленькая песчинка».

Дегтярев высказал свою позицию относительно мата в стихах. Именно за нецензурные тексты рэперов часто критикуют. Ругаться матом в публичном пространстве нельзя, а «промеж себя: дома, за столом, на кухне» — можно, считает депутат. В подкрепление своих слов он прочитал стихотворение с матерными выражениями, приписываемое поэту Сергею Есенину, в котором вместо ненормативной лексики использовал слово «запикано».

Рэпер Жиган заметил, что ему не нравится творчество Хаски, но он против того, чтобы артиста «закрывали на 12 суток» «по непонятным причинам, якобы за хулиганство». «Я не уверен, что кто-нибудь из этой… кодлы — Киркоров, Моисеев, там, и прочие — соберет в “Олимпийском” 35 тысяч человек», — сказал он.

Жиган также затронул тему привлечения к уголовной ответственности подростков и молодых людей, которым недавно исполнилось 18 лет, задержанных с небольшим количеством наркотика.

Российские суды, по его мнению, дают слишком большие сроки тем, кто по молодости «попал не в ту субкультурную среду».

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«Сажают молодежь — реально детей — на срок в четыре года просто за баловство, — возмутился Жиган. — Чтобы вы понимали — я отец троих детей и очень скверно отношусь к наркотикам… Я свои рэпом не пропагандирую это».

Жигану ответил Виталий Хмельницкий — начальник управления межведомственного взаимодействия Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России. Он заявил, что рэперы должны вести антипропаганду наркотиков и «культивировать ценности полноценной, здоровой жизни». Он рассказал, что россияне жалуются на некоторых артистов в правоохранительные органы.

«Три обращения только в ноябре на Элджея, пропагандирующего в своей песне синтетический наркотик экстази», — сказал представитель МВД.

«Необходимо ужесточение ответственности для лиц, неоднократно нарушающих закон, например установление запрета на ведение публичной творческой деятельности на длительные сроки», — заявил Хмельницкий, подчеркнув, что «это не цензура». Отмену концертов он назвал крайней, но оправданной мерой. Жиган в ответ обратил внимание собравшихся, что запреты превращают артиста в культовую личность.