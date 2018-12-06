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19:17 (мск), источник: Чердак

Арлекины двинулись на завоевание России

Судя по встречающимся на божьих коровках-арлекинах паразитах, эти энергичные выходцы с Востока попали в нашу страну безо всякой помощи биологов. Ранее все попытки заселить в Россию свободных от паразитов арлекинов кончились полной неудачей, а вот «диким» всё удается.

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Источник: СС0/Brett_Hondow

Российские ученые из Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН изучили паразитов опасного инвазивного вида божьих коровок-арлекинов, Harmonia axyridis. В результате удалось установить, что успешное вторжение Harmonia axyridis в Россию в 2010-х годах было не результатом специальных биологических мероприятий, а, напротив, стихийным процессом. Новые данные также указывают на потенциальную опасность паразитов арлекинов для местных российских видов божьих коровок, что Соответствующая статья опубликована в PLOS ONE.

Божья коровка-арлекин — необычный инвазивный вид желтоватой божьей коровки из Восточной Азии, в последние годы ставший источником беспокойства для сотен ученых по всему миру.

Причина беспокойства: в невероятно быстром распространении этого вида и том, что он наносит серьезный удар по обычным божьим коровкам — коровки-пришельцы не просто занимают жизненное пространство, но могут и просто поедать обычных.

Кроме того, их отличает ряд черт поведения, делающий этих насекомых не самым приятным соседом людей. Арлекины роятся крупными группами, а осенью, с наступление холодов, массово залетают в жилища человека, поскольку им там проще перезимовать (жилища теплее улицы). Если человек беспокоит такую божью коровку, она может его укусить, причем в ряде случаев укусы ведут к аллергической реакции.

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Чтобы начать успешную борьбу, было бы желательно сперва установить, как именно новый вид попал в новые ареалы обитания — среди них, с 2012 года, и Россия. Впервые Harmonia axyridis были замечены в России близ города Сочи в 2012 году. Однако почему их вторжение в нашу страну удалось только в 2010-е годы и откуда именно они появились — оставалось до сих пор неясным. Дело в том, что вообще-то коровок-арлекинов завозили на Кавказ с 1927 года, и только в 1980-е там их выпускали сотнями тысяч (в СССР их специально завозили с Дальнего Востока, как эффективных борцов с тлей). Однако все попытки преднамеренного внедрения были тщетны — арлекины не выживали, погибая зимой. В 2010-е годы все было наоборот: никаких достоверно известных случаев искусственного выпуска арлекинов не было. Однако после появления первых из них в 2012 годов начался быстрой рост численности пришельцев. К 2018 году они распространились от Дагестана до Ставрополья и Краснодарского края.

Авторы новой работы попытались понять источник новой, загадочно успешной экспансии арлекинов. Для этого они изучили паразитов, встречающихся на божьих коровках-арлекинах в дикой природе (213 взрослых особей, собранных в Сочи в 2018 году) и в лабораториях, где их содержат. В итоге выяснилось, что лабораторные экземпляры паразитов практически вовсе не имеют (что и ожидалось).

А вот «дикие» арлекины оказались носителями паразитов, которые специфичны именно для этого вида божьей коровки и до сих пор в России не отмечались.

В частности, речь идет о грибке Hesperomyces virescens, которым было инфицировано 53 процента изученных «диких» арлекинов.

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В итоге авторы пришли к выводу, что судя по сопутствующим паразитам, вторжение божьих коровок-арлекинов в Россию произошло не только за счет выпуска лабораторных особей — а то и вовсе без участия «лабораторных», благо у них паразитов не бывает. Как минимум значительная часть, если не вообще все пришельцы-арлекины прибыли сами, без помощи искусственных мероприятий. Возможно, какую-то роль в этом играет глобальное потепление, которое заметно облегчило миграции на север и акклиматизацию там теплолюбивых видов насекомых.

Стоит отметить, что другие виды божьих коровок в принципе могут заражаться паразитами коровок-арлекинов (от самих же арлекинов), причем, судя по опыту США, страдают от них даже больше, чем сами-Harmonia axyridis. Это может стать дополнительным фактором, помогающим желтым божьим коровкам распространяться. Поскольку климат в России продолжает улучшаться, можно ожидать продвижения вида-пришельца и севернее южной окраины нашей страны.

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