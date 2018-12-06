Чума уничтожила первые цивилизации Европы, заявляют ученые

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«Мы сложили эту историческую головоломку. Первые крупные поселения появляются в Европе примерно шесть тысяч лет назад, а через несколько столетий все они резко исчезают. Как оказалось, примерно в это же время появляется “современная” чума, распространявшаяся “на колесах” первых торговцев того времени», — рассказывает Саймон Расмуссен (Simon Rasmussen) из Копенгагенского университета (Дания).

Могильщик цивилизаций

Человечество пережило несколько масштабных эпидемий с похожими симптомами, которые описываются как «чума». Первой из них стала так называемая чума Юстиниана, вспыхнувшая в Византии и в Средиземноморье в середине 6 века и унесшая жизни свыше 100 миллионов человек. Другим похожим эпизодом была средневековая «черная смерть», уничтожившая около трети жителей Европы в середине 14 века.

В последние несколько лет генетикам удалось извлечь останки ДНК этих бактерий из костей их жертв и доказать, что все они вызывались разными, но похожими штаммами одной и той же бактерии — Yersinia pestis.

Как недавно выяснили генетики, чума сопровождала эволюцию человечества на всем времени его расселения по Европе и Азии в последние десять тысяч лет, периодически исчезая и появляясь.

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Подобные открытия заставили ученых задуматься о том, как именно чума распространялась по Старому Свету, где находится ее «родина», были ли крысы ее единственными переносчиками и как часто и где появлялись новые вспышки этой болезни. Часть ответов на эти вопросы уже была получена благодаря находкам в современной Самарской области и Татарстане.

Расмуссен и его коллеги раскрыли историю первых шагов «черной смерти» по Европе, изучая останки древних людей, живших на территории первых городов субконтинента. Самые крупные из них были построены примерно шесть тысяч лет назад в так называемом «Триполье», междуречье Дуная и Днепра, на стыке современной Молдовы, Украины и Румынии.

«Эти мега-поселения были в десятки раз больше, чем любые другие группы людей в то время. Их обитатели жили в очень стесненных условиях, рядом с животными, пищей и нечистотами в условиях тотальной антисанитарии. Это как раз то, что нужно для появления чумы и других новых болезней», — продолжает ученый.

Историков, как отмечает Расмуссен, давно интересовало то, почему все эти «мегаполисы» каменного века, в которых жило по 10−20 тысяч человек, были практически одновременно заброшены и забыты всего через 300−500 лет после их основания.

Ответ на эту загадку палеогенетики обнаружили в массовой могиле древних скандинавов, современников трипольской культуры, живших в крупном селении в окрестностях современного шведского города Фальчёпинг примерно 5100 лет назад.

Генетика коллапса

Зубы одного из этих усопших, принадлежавшие 20-летней девушке, хранили в себе обрывки ДНК чумной палочки. Это автоматически сделало ее самым древним образцом чумы на сегодняшний день, что сразу привлекло внимание ученых. Позже они нашли следы чумы в других костях из этого могильника.

Восстановив геном бактерии, Расмуссен и его коллеги сравнили его с ДНК современной Yersinia pestis, возбудителя «черной смерти» и других древних микробов. Оказалось, что шведская чумная палочка была близким родственником предка всех этих версий болезни, что делает ее фактической «праматерью» всех последующих эпидемий.

С другой стороны, она обладала множеством новых мутаций, не характерных для предположительного «предка чумы» из Самары и других древних версий этого микроба, существовавших примерно в то же время.

Это, как отмечает ученый, крайне важно и интересно с точки зрения истории эволюции чумы — одновременное близкое родство и большое число мутаций означает, что микроб активно распространялся между разными популяциями его жертв и быстро эволюционировал.

По словам Расмуссена и его коллег, в то время существовало сразу несколько версий чумы, поражавших разные поселения древних трипольцев и прочих народов Европы. Их предки, как показывает анализ ДНК чумы из Швеции, разделились примерно 5700 лет назад.

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Время их появления, по его словам, совсем не случайно. Его совпадение со временем исчезновения крупных городов в Триполье говорит о том, что чума возникла в крупных поселениях людей, а не просто была занесена из Азии вместе с первыми индоевропейскими племенами, захватившими Европу на излете каменного века.

Так как в это время крупные «переселения народов» не происходили, ее разносчиками, по мнению Расмуссена, были торговцы и различные военизированные группировки, обладавшие повозками и способные перевозить большие запасы товаров или награбленной добычи на новые «рынки сбыта».

Подобный сценарий, как объясняет генетик, позволяет разрешить сразу несколько исторических загадок, помимо исчезновения этих городов. К примеру, появление чумы и ее распространение по крупным селениям первых народов Европы объясняет то, почему эти народы бесследно исчезли, не оставив следов в ДНК современных жителей субконтинента.