Назло врачам: столетний британец поддерживает здоровье с помощью вина и жареного мяса

Житель британского графства Бакингемшир Артур Грисбрук вполне мог бы стать примером для статей о неправильной и вредной диете, ведь практически каждый день он выпивает как минимум по два бокала красного вина и съедает большой мясной стейк, сосиски и яйца, приготовленные на гриле.

Такая диета явно не соответствует правилам ЗОЖ, но тут есть одно «но» — Артуру недавно исполнилось 100 лет.

И именно такой рацион бодрый английский дедушка считает залогом своего отменного здоровья и долголетия.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/oxAuZGWYyHU?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Несмотря на солидный возраст, Грисбрук живет самостоятельной и активной жизнью у себя в квартире. Он сам ходит за покупками, готовит, делает все по дому, встречается с друзьями и играет на органе.

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По словам британца, практически ежедневно на протяжении нескольких десятилетий, он пьет красное вино (и иногда другие алкогольные напитки) и ест только то, что ему хочется. А хочется ему мяса, колбас, сосисок, яиц, свежих булочек и томатов. Причем мясо он обычно жарит на гриле.

Артур отметил, что, когда он достиг определенного возрастного порога, врачи посоветовали ему быть поаккуратнее с таким меню и придерживаться более здорового питания, но дедушка предпочел наслаждаться жизнью и едой и лишь выиграл от этого. Конечно, здоровье у него уже не как в молодости, но серьезно Грисбрука ничего не беспокоит, и он все еще полон сил и энергии.