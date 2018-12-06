Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пора валить: Украина не вынесла своего счастья - СМИ
Золотой слиток: что на самом деле нашли на Марсе (фото)
Статины могут принести больше вреда, чем пользы
Неудобная правда о растворимом кофе: можно ли его пить и какой
Как отметить Новый год не дома за 40 тысяч и остаться довольным
Убивают любогоСамые враждебные народы планеты
Тимошенко дали совет после обсуждения с США плана возврата Крыма
Брилев ответил на совет Познера сдать паспорт
20 фото, которые помогут снять стресс
Медики отказали умирающему пенсионеру, приехавшему не на скорой
Фуркад ехал еле-еле, но все равно победил. Как?
Супертурнир в Катаре: «Локо», «Спартак», «Зенит» и «Ростов»
Танки и десант: что происходит на границе Украины с РФ (фото)
Умер Александр Минаев
Украина расширила морскую зону в Чёрном море и разрешила стрелять
Врач выгнал из больницы Харатьяна - причина
Как отметить Новый год не дома за 40 тысяч и остаться довольным
Как сделать шкафы незаметными: советы профи
Фоторепортажи
20Кто убил Кеннеди
8Конфликт в Керченском проливе
19:19 (мск), источник: Mail Новости

Назло врачам: столетний британец поддерживает здоровье с помощью вина и жареного мяса

Именно свою диету он считает залогом долголетия.

Наверх

Житель британского графства Бакингемшир Артур Грисбрук вполне мог бы стать примером для статей о неправильной и вредной диете, ведь практически каждый день он выпивает как минимум по два бокала красного вина и съедает большой мясной стейк, сосиски и яйца, приготовленные на гриле.

Такая диета явно не соответствует правилам ЗОЖ, но тут есть одно «но» — Артуру недавно исполнилось 100 лет.

И именно такой рацион бодрый английский дедушка считает залогом своего отменного здоровья и долголетия.

Во время загрузки произошла ошибка.

Несмотря на солидный возраст, Грисбрук живет самостоятельной и активной жизнью у себя в квартире. Он сам ходит за покупками, готовит, делает все по дому, встречается с друзьями и играет на органе.

Новость
Столетняя британка раскрыла главный секрет долгожительства

По словам британца, практически ежедневно на протяжении нескольких десятилетий, он пьет красное вино (и иногда другие алкогольные напитки) и ест только то, что ему хочется. А хочется ему мяса, колбас, сосисок, яиц, свежих булочек и томатов. Причем мясо он обычно жарит на гриле.

Артур отметил, что, когда он достиг определенного возрастного порога, врачи посоветовали ему быть поаккуратнее с таким меню и придерживаться более здорового питания, но дедушка предпочел наслаждаться жизнью и едой и лишь выиграл от этого. Конечно, здоровье у него уже не как в молодости, но серьезно Грисбрука ничего не беспокоит, и он все еще полон сил и энергии.

Читайте также:

Лукашенко извинился перед Путиным за спор о цене на газ
Ученые: арлекины двинулись на завоевание России
ОПЕК и Россия договорились под давлением США
Бездомный нашел сумку с тысячами долларов и отдал полиции
МОК потребовал от Зубкова вернуть золотые медали Сочи-2014
Назван главный цвет 2019 года
Как выжить, если вас окружили волки
Спорт
Фуркад ехал еле-еле, но все равно победил. Как? Так медленно чемпионский француз не ездил уже много-много лет. Его даже почти обогнал один россиянин. Но Фуркад все равно выиграл гонку
Hi-Tech
Представлен процессор для смартфонов будущего Новый техпроцесс, лучшая в мире производительность и 5G.
Авто
Россияне бросились раскупать Kia, Skoda и Mitsubishi В ноябре продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей выросли на 10,1%, а некоторые марки установили рекорды продаж
Кино
Боню раскритиковали после участия в шоу Малахова Бывшая участница «Дома 2» в «Прямом эфире» заступилась за арестованных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева
Недвижимость
Самые странные вещи, которые россияне хранят в квартирах
Как сделать ремонт, если бюджет ограничен: 7 примеров
Сколько стоит жилье в лучших странах мира
Каждую десятую российскую новостройку назвали дефолтной
Дети
Известная ведущая устроила шоу на выписке из роддома Поклонники пришли в восторг от задумки Липы Тетерич (фото и видео)
Леди
5 звезд, которые сделали подтяжку лица (мнение эксперта) Пластический хирург Вячеслав Балкизов разбирает на примерах звезд, какой метод подтяжки лица выглядит гармонично и естественно.
Все о ремонте
Квартира-лес: уютный интерьер в современном стиле
7 признаков плохого ремонта
Как сделать дизайнерский ремонт, если бюджет маленький
Как хранят вещи скандинавы: 7 дизайн-хаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь