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14:53 (мск), источник: Чердак

Этот геккон бежит по воде

Во время отпуска в Сингапуре ученый заметил геккона, который «галопировал» по воде. Пришлось собирать коллег, чтобы изучить, как животному это удается.

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Гекконы, конечно, не единственные животные, которые могут передвигаться по воде, не погружаясь внутрь. Так делают еще многие мелкие насекомые или крупные ящерицы-василиски. Но первые достаточно легкие, чтобы держаться на поверхностной пленке, а вторые — достаточно тяжелые, чтобы ударом лап отталкиваться от толщи воды. Гекконы же удивительны тем, что их вес находится примерно посередине между водомеркой и василиском, а значит, им нужен какой-то свой способ не тонуть.

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Оказалось, что гекконы используют сразу несколько механизмов. Первый — скольжение по поверхностной пленке, как и насекомые. Хоть гекконы и тяжелее, в какой-то степени вода их держит. Чтобы это доказать, их запустили бегать по мыльной воде, на которой они удержаться не смогли (мыло как раз эту пленку разрушает). Второй механизм — гидрофобная, то есть водооталкивающая кожа. А третий — крохотные пузырьки воздуха, которые удалось разглядеть только при очень сильном замедлении видео. Когда геккон бьет лапой по воде, между поверхностью лапы и водой остается прослойка воздуха, которая и держит его наверху.

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Результаты исследования, родившегося из удачного отпуска, опубликованы в Current biology. А авторы надеются, что их идеи помогут в создании роботов, передвигающихся по воде, например, в затопленных районах при наводнении.

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