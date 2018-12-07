Этот геккон бежит по воде

Гекконы, конечно, не единственные животные, которые могут передвигаться по воде, не погружаясь внутрь. Так делают еще многие мелкие насекомые или крупные ящерицы-василиски. Но первые достаточно легкие, чтобы держаться на поверхностной пленке, а вторые — достаточно тяжелые, чтобы ударом лап отталкиваться от толщи воды. Гекконы же удивительны тем, что их вес находится примерно посередине между водомеркой и василиском, а значит, им нужен какой-то свой способ не тонуть.

Оказалось, что гекконы используют сразу несколько механизмов. Первый — скольжение по поверхностной пленке, как и насекомые. Хоть гекконы и тяжелее, в какой-то степени вода их держит. Чтобы это доказать, их запустили бегать по мыльной воде, на которой они удержаться не смогли (мыло как раз эту пленку разрушает). Второй механизм — гидрофобная, то есть водооталкивающая кожа. А третий — крохотные пузырьки воздуха, которые удалось разглядеть только при очень сильном замедлении видео. Когда геккон бьет лапой по воде, между поверхностью лапы и водой остается прослойка воздуха, которая и держит его наверху.