Этот геккон бежит по воде
Во время отпуска в Сингапуре ученый заметил геккона, который «галопировал» по воде. Пришлось собирать коллег, чтобы изучить, как животному это удается.
Во время отпуска в Сингапуре ученый заметил геккона, который «галопировал» по воде. Пришлось собирать коллег, чтобы изучить, как животному это удается.
Гекконы, конечно, не единственные животные, которые могут передвигаться по воде, не погружаясь внутрь. Так делают еще многие мелкие насекомые или крупные
Оказалось, что гекконы используют сразу несколько механизмов. Первый — скольжение по поверхностной пленке, как и насекомые. Хоть гекконы и тяжелее, в
Результаты исследования, родившегося из удачного отпуска, опубликованы в Current biology. А авторы надеются, что их идеи помогут в создании роботов, передвигающихся по воде, например, в затопленных районах при наводнении.