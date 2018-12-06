Преступник больше недели вел переписку с полицейскими в соцсетях

В конце ноября на Facebook-странице полицейского департамента города Ричленд, штат Вашингтон, появилась фотография 38-летнего Энтони Экерса, которого стражи правопорядка разыскивали за нарушение требований закона.

В тексте поста говорилось о том, что все владеющие информацией о местонахождении Энтони должны сообщить об этом по телефону полиции. Однако случилось неожиданное: в комментарии к посту «пришел» сам разыскиваемый преступник, который сообщил, что прятаться не собирается.

«Успокойтесь, я собираюсь сдаться», — написал Экерс.

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Полицейские сначала не отреагировали на его слова, но через пару дней написали ответ: «Привет, Энтони! Мы до сих пор тебя не увидели. Мы работаем с 8:00 до 5:00 с понедельника по пятницу. И, если тебе нужно доехать до нас, ты можешь позвонить по телефону полиции (509−628−0333), и мы тебя подбросим».

После этих милых сообщений пост стал вирусным и разошелся по всем соцсетям. Пользователи с нетерпением ждали развития сюжета и развязки этой истории. И их надежды оправдались.

Преступник и полицейские продолжали переписываться еще в течение недели: Энтони извинялся за то, что не может прийти в участок немедленно, но утверждал, что как только закончит все дела, то непременно придет и сдастся. В то же время полицейские с обидой отмечали, что уже устали от его обещаний и это ожидание длится слишком долго. Вся эта переписка была полна иронии и напоминала разговор влюбленной парочки, отчего становилось еще интереснее.

В итоге преступник сделал все, что обещал. В начале декабря Экерс опубликовал снимок у двери лифта и написал, что стоит на пороге участка.

Чуть позже полицейские подтвердили эту информацию и отметили, что сейчас Энтони находится под стражей.