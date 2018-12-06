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21:06 (мск), источник: Известия

СК планирует внедрить детектор лжи по глазам

В целях борьбы с взяточничеством Следственный комитет России планирует применять собственную разработку — детектор лжи по глазам. В настоящее время там уже используют полиграф.

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Источник: РИА "Новости"

Новое устройство обладает рядом преимуществ. Проверка с его помощью занимает в четыре раза меньше времени и не требует дополнительной подготовки. На сбор информации не влияет отсутствие у человека одного глаза, а также наличие у него линз или очков.

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Аппарат станет дополнительным средством сбора информации в дополнение к полиграфу, что увеличит достоверность результатов, считают в СК. Там предложили использовать подобный аппарат во всех госструктурах. Устройство уже применяется во время приема работников в центральный аппарат Следственного комитета.

Согласно данным СК, за последний год количество коррупционных преступлений увеличилось. Причем большая часть переданных в суд дел возбуждена в отношении должностных лиц.

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