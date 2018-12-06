ОНФ раскритиковал оборудование сельских медпунктов
В 85% сельских медпунктов не способны оказать помощь россиянам
В 85% сельских медпунктов не способны оказать помощь россиянам
Представители ОНФ оценивали доступность медпомощи в малых населенных пунктах с населением менее 2 тыс. человек. По закону там должны работать
Однако как выяснилось, на деле более половины из них не имеют дефибрилляторов,
Кроме того, часть проверенных ФАПов нуждалась в ремонте или дополнительных специалистах. Также при проверке были обнаружены здравпункты, в которых не смогут провести экстренную операцию для восстановления проходимости дыхательных путей. Подобное нарушение приведет к гибели пациента, отметил эксперт ОНФ.