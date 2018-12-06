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21:40 (мск), источник: Известия

ОНФ раскритиковал оборудование сельских медпунктов

В 85% сельских медпунктов не способны оказать помощь россиянам из-за отсутствия медицинского оборудования. К таким выводам пришли эксперты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) после проведенного по поручению российского президента исследования. «Известия» ознакомились с его результатами.

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Представители ОНФ оценивали доступность медпомощи в малых населенных пунктах с населением менее 2 тыс. человек. По закону там должны работать фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), оборудованные 57 инструментами.

Однако как выяснилось, на деле более половины из них не имеют дефибрилляторов, экспресс-анализаторов уровня холестерина и кислородных ингаляторов. А в некоторых не оказалось даже тонометров, фонендоскопов и термометров.

Кроме того, часть проверенных ФАПов нуждалась в ремонте или дополнительных специалистах. Также при проверке были обнаружены здравпункты, в которых не смогут провести экстренную операцию для восстановления проходимости дыхательных путей. Подобное нарушение приведет к гибели пациента, отметил эксперт ОНФ.

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