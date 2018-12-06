ОНФ раскритиковал оборудование сельских медпунктов

Представители ОНФ оценивали доступность медпомощи в малых населенных пунктах с населением менее 2 тыс. человек. По закону там должны работать фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), оборудованные 57 инструментами.

Однако как выяснилось, на деле более половины из них не имеют дефибрилляторов, экспресс-анализаторов уровня холестерина и кислородных ингаляторов. А в некоторых не оказалось даже тонометров, фонендоскопов и термометров.