Розенбаум во время полета оказал помощь потерявшей сознание пассажирке

Источник: РИА "Новости"

Как сообщают очевидцы, Розенбаум в четверг вечером летел рейсом «Аэрофлота» из Москвы в Симферополь, где у него 8 декабря запланированы гастроли.

«На подлете к Симферополю одной из пассажирок в эконом-классе стало плохо, и она потеряла сознание. Среди пассажиров эконом-класса медиков не оказалось. На просьбу бортпроводников о помощи откликнулся Розенбаум, летевший в бизнес-классе. Музыкант сделал женщине искусственное дыхание», — сообщил «Интерфаксу» крымский журналист Константин Кнырик, летевший тем рейсом.

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По его словам, после этого женщине стало лучше, она пришла в сознание. После приземления в Симферополе ее передали медикам.

«Интерфакс» пока не располагает официальным комментарием музыканта в связи со случившимся.