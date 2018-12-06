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21:34 (мск), источник: Интерфакс

Розенбаум во время полета оказал помощь потерявшей сознание пассажирке

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU — Певец Александр Розенбаум во время перелета из Москвы в Симферополь помог пассажирке, потерявшей сознание.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщают очевидцы, Розенбаум в четверг вечером летел рейсом «Аэрофлота» из Москвы в Симферополь, где у него 8 декабря запланированы гастроли.

«На подлете к Симферополю одной из пассажирок в эконом-классе стало плохо, и она потеряла сознание. Среди пассажиров эконом-класса медиков не оказалось. На просьбу бортпроводников о помощи откликнулся Розенбаум, летевший в бизнес-классе. Музыкант сделал женщине искусственное дыхание», — сообщил «Интерфаксу» крымский журналист Константин Кнырик, летевший тем рейсом.

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По его словам, после этого женщине стало лучше, она пришла в сознание. После приземления в Симферополе ее передали медикам.

«Интерфакс» пока не располагает официальным комментарием музыканта в связи со случившимся.

Розенбаум в 1968—1974 годах учился в Первом медицинском институте в Ленинграде, где получил диплом врача-терапевта, специализируясь на анестезиологии и реаниматологии. После этого он работал в скорой помощи.

Александр Розенбаум поработал на «скорой» в Бугульме
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