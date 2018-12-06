Розенбаум во время полета оказал помощь потерявшей сознание пассажирке
Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU — Певец Александр Розенбаум во время перелета из Москвы в Симферополь помог пассажирке, потерявшей сознание.
Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU — Певец Александр Розенбаум во время перелета из Москвы в Симферополь помог пассажирке, потерявшей сознание.
Как сообщают очевидцы, Розенбаум в четверг вечером летел рейсом «Аэрофлота» из Москвы в Симферополь, где у него 8 декабря запланированы гастроли.
«На подлете к Симферополю одной из пассажирок в
По его словам, после этого женщине стало лучше, она пришла в сознание. После приземления в Симферополе ее передали медикам.
«Интерфакс» пока не располагает официальным комментарием музыканта в связи со случившимся.
Розенбаум в 1968—1974 годах учился в Первом медицинском институте в Ленинграде, где получил диплом