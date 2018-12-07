Фанатская любовь. Кто из отечественных звезд женился на поклонницах

К фразе «я ваша фанатка» большинство артистов относится абсолютно равнодушно, поскольку слышит ее по несколько раз в день. Но иногда именно с нее начинаются отношения поклонниц с кумирами и даже браки. АиФ.ru рассказывает о девушках, которые с детства мечтали стать женами известных людей, вздыхали над их плакатами, посещали концерты и в один прекрасный день смогли добиться желаемого.
Владимир Левкин и Марина Ичетовкина
Владимир Левкин и Марина Ичетовкина | Источник: РИА "Новости"
Необъятной фанатской любви Владимир Левкин вкусил в полной мере еще во времена своего участия в легендарной группе «На-На». Что только не делали поклонницы певца, чтобы обратить на себя внимание звезды: тайком пробирались в его гостиничный номер, караулили возле подъезда и черного входа, бросали на сцену нижнее белье и т. д. После всех этих выходок артист был уверен, что никогда в жизни не свяжет свою судьбу с фанаткой, но планы пришлось поменять, когда на горизонте появилась Марина Ичетовкина.
Еще в 11-летнем возрасте эта девочка, находясь под впечатлением от концерта группы «На-На», заявила своей маме что «выйдет замуж за Левкина». В дальнейшем любовь к Владимиру отразилась даже на выборе профессии — девушка, как и ее кумир, поступила на режиссерский факультет, только не в ГИТИС, а в Пермский институт искусства и культуры. Потом Ичетовкина штурмовала Москву, и конечно, приехав в столицу, первым делом пошла на концерт певца, даже решилась подойти к нему. Но фраза «я люблю вас с одиннадцати лет» артиста не впечатлила.
В следующий раз они снова столкнулись лишь через пять лет, и к тому времени Марина была, что называется «одной ногой замужем» за танцором Максимом. Если бы не случайно организованная встреча Владимира с фан-клубом, не быть ей Левкиной! И все же девушка посетила это мероприятие, а в финале певец попросил свою новую знакомую подбросить его домой. По дороге они решили посидеть в кафе и расстались только под утро. Естественно, запланированная свадьба Ичетовкиной расстроилась, зато состоялась другая. Третьего марта 2012 года Владимир и Марина поженились. Влюбленные расписались в Грибоедовском ЗАГСе, а в конце сентября того же года у молодоженов родилась дочь Ника.
Вадим Казаченко и Ольга Мартынова
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Отношениям этой пары было посвящено множество эфиров на федеральных каналах, но обсуждали на них не свадьбу Казаченко с его преданной поклонницей, а их развод. Будущие супруги познакомились друг с другом благодаря интернет-форуму примерно в 2006 году, а спустя несколько лет начали встречаться.
На свадьбе жених с горящими глазами уверял мать невесты и всех присутствующих гостей в искренности своих чувств к Ольге:
Я первый раз в жизни женюсь таким образом… по любви. От личного своего желания, не по обстоятельствам. И совершенно уверен, что это первый и последний раз.
Увы, надежды артиста не оправдались. В 2016 году его молодая жена пришла в студию «Пусть говорят» и заявила на всю страну, что муж заставляет ее избавиться от их общего ребенка, на тот момент она находилась на внушительном сроке беременности.
После сенсационного признания Казаченко в долгу не остался. Певец назвал свой брак с Мартыновой гостевым и сделал предположение, что малыш, которого вынашивала девушка, вовсе не от него. Разборки между экс-возлюбленными продолжились и после рождения сына Филиппа. До сих пор Вадим и Ольга не могут поделить имущество, а также у сторон не сходятся взгляды относительно размеров алиментов. Удивительно, но вся эта шумиха не помешала Казаченко устроить свою личную жизнь с директором Ириной Аманти, с которой он состоял в близких отношениях до того, как женился на молодой поклоннице. Ирина простила артисту его роман на стороне, списав все на кризис среднего возраста.
Влад Топалов и Регина Тодоренко
В своих интервью Регина Тодоренко не раз признавалась, что в юности у нее дома был постер группы Smash, и уже тогда она смотрела на него и твердо знала, что выйдет замуж за «беленького». По сути дела все так и получилось.
Подростковая влюбленность в Топалова со временем превратилась в сильное чувство. А познакомились поклонница и ее кумир благодаря антрепризе «Заложи жену в ломбард», в которой вместе принимали участие. Кстати, очень скоро сам Влад стал настоящим фанатом Регины и начал за ней ухаживать. А совместная поездка на Байкал в рамках программы «Орел и решка» еще больше поспособствовала началу романтических отношений между звездами.
Предложение руки и сердца Топалов сделал через полгода совместной жизни, когда влюбленные плавали на яхте по Средиземному морю. И хотя Топалов и Тодоренко расписались 25 октября (в день рождения певца), с пышной свадьбой пришлось повременить. Церемония прошла в кругу самых близких людей, ведь невеста находилась в положении. Однако Регина планирует наверстать упущенное уже этой весной и закатить безумную вечеринку для друзей.
Иван Краско и Наталья Шевель
Впервые Наталья вышла замуж в 19 лет, ее избраннику Роману на тот момент было 26. Однако этот союз распался в тот момент, когда девушка связала свою жизнь с театром. Благодаря новой профессии она встретила и новую любовь в лице своего учителя и кумира Ивана Краско.
Известный актер, несмотря на внушительную разницу в возрасте — 60 лет, покорил сердце молодой провинциалки и даже повел ее под венец. Для него это был уже четвертый по счету брак. Если верить словам жениха, он связал свою судьбу с Натальей не только из-за большой любви к ней, но и чтобы помочь начинающей актрисе в карьере. Однако на деле ничего, кроме сомнительной репутации, девушка от этого брака не получила.
Походы на ток-шоу вместе с мужем и обсуждение своей частной жизни сделали из нее лишь героиню желтой прессы. Этот союз продержался всего три года, в октябре 2018 года Иван Иванович и Наталья развелись.
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова
Игорь Николаев с супругой певицей Юлией Проскуряковой. 2018 год.
| Источник: РИА "Новости"
Во многих интервью Юлия Проскурякова говорит о том, что никогда не была поклонницей Игоря Николаева. Но народная молва все же записала ее в стройные ряды фанаток певца. Это не удивительно, ведь знакомство будущих супругов произошло именно на концерте мэтра в Екатеринбурге.
Девушка подошла к Николаеву после мероприятия и попросила послушать одну из ее песен. Сделала она это на спор, подруга засомневалась, что Проскурякова сможет презентовать свою композицию звезде, но та не растерялась и на глазах у толпы поклонников, которая в тот момент поджидала кумира у черного входа, запела одну из своих песен. Композитора юная и настойчивая девушка впечатлила, и тот предложил ей оставить ему свой диск. Юля привезла его вместе с подругой чуть позже прямо в гостиницу, где остановился певец, и даже выпила с ним чаю.
Но отношения между Юлей и Игорем завязались лишь через несколько лет, когда Проскурякова приехала в Москву на кастинг «Народного артиста». Пройти конкурс ей не удалось, однако она позвонила Николаеву, чтобы забрать свой диск, а тот пригласил девушку в ресторан. В этом году супруги отпраздновали 8 лет совместной жизни.