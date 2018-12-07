В Эстонии умер фронтмен панк-группы Buzzcocks Пит Шелли. Но как он оказался в Эстонии?

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Наиболее известной композицией панк-группы считается песня Ever Fallen in Love (With Someone You Shouldn’t've).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/terg_LPT3X0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Менеджер коллектива сообщил Би-би-си, что Шелли (настоящее имя Питер Макниш) скончался в четверг в Эстонии, где он жил последние несколько лет.

По словам музыкального обозревателя Би-би-си Лизо Мзимбы, группа Buzzcocks, сформировавшаяся в английском городе Болтон в 1970-х годах, оказала не меньшее влияние на популярную музыку, чем другая панк-группа Sex Pistols.

В «Твиттере» группы говорится, что Шелли был одним из наиболее влиятельных и продуктивных авторов песен в Британии и одним из основателей коллектива.

За более чем 50 лет работы в группе и в сольных проектах сочиненные им песни стали вдохновением для нескольких поколений музыкантов, говорится в обращении группы.

Солист группы The Charlatans Тим Берджесс написал в «Твиттере», что идеальные трехминутные песни Шелли были саундтреком тинейджеров.

Певица Трейси Торн, ранее выступавшая в группе Everything But The Girl, назвала Шелли «удивительным песенником».

Писатель Нил Гейман написал в «Твиттере», что вместе с Шелли умерла частичка его молодости.

Группа Buzzcocks в 1978 году. Шелли - второй справа | Источник: FIN COSTELLO/GETTY IMAGES

По словам музыкального критика Стефана Томаса Эрлеуайна, Buzzcocks была одной из самых авторитетных групп, появившихся на волне популярности панк-рока.

«Buzzcocks нашли вдохновение в энергии Sex Pistols, но они не стали копировать неистовые политические взгляды Pistols», — написал он на сайте AllMusic.

«Стихи песен Шелли — то смешные, то страдальческие — рассказывали о взрослении и любви и относятся к числу лучших и самых проницательных поэтических сочинений той эпохи», — пишет Эрлеуайн.

Почему в Эстонии

В 2012 году Шелли переехал на родину своей жены Греты в Эстонию. Как рассказал Шелли в 2013 году в интервью новозеландскому журналу Stuff, его супруга и ее семья — родом из Эстонии, но выросла она в Канаде.

«Наша свадьба состоялась два года назад, и у нас была лишь маленькая квартирка в Лондоне, в которой стало тесновато. Мы приехали в Таллинн погостить у родственников, и это такое красивое место. Это объект Всемирного наследия, он хороший и спокойный. Там, где я жил в Лондоне, в три часа утра можно было слышать вой сирен с улицы. Здесь более безмятежно, и до Лондона всего три часа лететь на самолете», — рассказал Шелли изданию.

Весь исторический центр Таллинна имеет объекта Всемирного наследия.