В Эстонии умер фронтмен панк-группы Buzzcocks Пит Шелли. Но как он оказался в Эстонии?
В Эстонии скончался солист группы Buzzcocks Пит Шелли. Ему было 63 года. Предположительно, причиной его смерти стал сердечный приступ.
В Эстонии скончался солист группы Buzzcocks Пит Шелли. Ему было 63 года. Предположительно, причиной его смерти стал сердечный приступ.
Наиболее известной композицией
Менеджер коллектива сообщил
По словам музыкального обозревателя
В «Твиттере» группы говорится, что Шелли был одним из наиболее влиятельных и продуктивных авторов песен в Британии и одним из основателей коллектива.
За более чем 50 лет работы в группе и в сольных проектах сочиненные им песни стали вдохновением для нескольких поколений музыкантов, говорится в обращении группы.
Солист группы The Charlatans Тим Берджесс написал в «Твиттере», что идеальные трехминутные песни Шелли были саундтреком тинейджеров.
Певица Трейси Торн, ранее выступавшая в группе Everything But The Girl, назвала Шелли «удивительным песенником».
Писатель Нил Гейман написал в «Твиттере», что вместе с Шелли умерла частичка его молодости.
По словам музыкального критика Стефана Томаса Эрлеуайна, Buzzcocks была одной из самых авторитетных групп, появившихся на волне популярности
«Buzzcocks нашли вдохновение в энергии Sex Pistols, но они не стали копировать неистовые политические взгляды Pistols», — написал он на сайте AllMusic.
«Стихи песен Шелли — то смешные, то страдальческие — рассказывали о взрослении и любви и относятся к числу лучших и самых проницательных поэтических сочинений той эпохи», — пишет Эрлеуайн.
Почему в Эстонии
В 2012 году Шелли переехал на родину своей жены Греты в Эстонию. Как рассказал Шелли в 2013 году в интервью новозеландскому журналу Stuff, его супруга и ее семья — родом из Эстонии, но выросла она в Канаде.
«Наша свадьба состоялась два года назад, и у нас была лишь маленькая квартирка в Лондоне, в которой стало тесновато. Мы приехали в Таллинн погостить у родственников, и это такое красивое место. Это объект Всемирного наследия, он хороший и спокойный. Там, где я жил в Лондоне, в три часа утра можно было слышать вой сирен с улицы. Здесь более безмятежно, и до Лондона всего три часа лететь на самолете», — рассказал Шелли изданию.
Весь исторический центр Таллинна имеет объекта Всемирного наследия.