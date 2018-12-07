Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Германия резко изменила позицию насчет РФ и санкций
Золотой слиток: что на самом деле нашли на Марсе (фото)
Статины могут принести больше вреда, чем пользы
Неудобная правда о растворимом кофе: можно ли его пить и какой
Как сделать шкафы незаметными: советы профи
Убивают любогоСамые враждебные народы планеты
Тимошенко дали совет после обсуждения с США плана возврата Крыма
Брилев ответил на совет Познера сдать паспорт
Вступившемуся за Ефремова Макаревичу «отвесили пинка»
Раскрылась правда об эмиграции Вайкуле
Ксению Собчак избил любовник на отдыхе за границей - СМИ
Народная артистка Анисимова умерла - причина
Умер Александр Минаев
Кокорина ждет "самый плохой результат" — адвокат
Путин предложил решение военного конфликта на Украине
Слова об РФ стали причиной драки на ТВ Украины
Микрофон Лаврова отключили во время речи: ушел под аплодисменты
Опрос показал реальное отношение украинцев к РФ
Фоторепортажи
22Северокорейская угроза
14Memento горе: как живет мальчик, который ничего не помнит
11:16 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Эстонии умер фронтмен панк-группы Buzzcocks Пит Шелли. Но как он оказался в Эстонии?

В Эстонии скончался солист группы Buzzcocks Пит Шелли. Ему было 63 года. Предположительно, причиной его смерти стал сердечный приступ.

Наверх
Источник: JACKIE BUTLER/GETTY IMAGES

Наиболее известной композицией панк-группы считается песня Ever Fallen in Love (With Someone You Shouldn’t've).

Во время загрузки произошла ошибка.

Менеджер коллектива сообщил Би-би-си, что Шелли (настоящее имя Питер Макниш) скончался в четверг в Эстонии, где он жил последние несколько лет.

По словам музыкального обозревателя Би-би-си Лизо Мзимбы, группа Buzzcocks, сформировавшаяся в английском городе Болтон в 1970-х годах, оказала не меньшее влияние на популярную музыку, чем другая панк-группа Sex Pistols.

В «Твиттере» группы говорится, что Шелли был одним из наиболее влиятельных и продуктивных авторов песен в Британии и одним из основателей коллектива.

За более чем 50 лет работы в группе и в сольных проектах сочиненные им песни стали вдохновением для нескольких поколений музыкантов, говорится в обращении группы.

Солист группы The Charlatans Тим Берджесс написал в «Твиттере», что идеальные трехминутные песни Шелли были саундтреком тинейджеров.

Певица Трейси Торн, ранее выступавшая в группе Everything But The Girl, назвала Шелли «удивительным песенником».

Писатель Нил Гейман написал в «Твиттере», что вместе с Шелли умерла частичка его молодости.

Группа Buzzcocks в 1978 году. Шелли - второй справа | Источник: FIN COSTELLO/GETTY IMAGES

По словам музыкального критика Стефана Томаса Эрлеуайна, Buzzcocks была одной из самых авторитетных групп, появившихся на волне популярности панк-рока.

«Buzzcocks нашли вдохновение в энергии Sex Pistols, но они не стали копировать неистовые политические взгляды Pistols», — написал он на сайте AllMusic.

«Стихи песен Шелли — то смешные, то страдальческие — рассказывали о взрослении и любви и относятся к числу лучших и самых проницательных поэтических сочинений той эпохи», — пишет Эрлеуайн.

Почему в Эстонии

В 2012 году Шелли переехал на родину своей жены Греты в Эстонию. Как рассказал Шелли в 2013 году в интервью новозеландскому журналу Stuff, его супруга и ее семья — родом из Эстонии, но выросла она в Канаде.

«Наша свадьба состоялась два года назад, и у нас была лишь маленькая квартирка в Лондоне, в которой стало тесновато. Мы приехали в Таллинн погостить у родственников, и это такое красивое место. Это объект Всемирного наследия, он хороший и спокойный. Там, где я жил в Лондоне, в три часа утра можно было слышать вой сирен с улицы. Здесь более безмятежно, и до Лондона всего три часа лететь на самолете», — рассказал Шелли изданию.

Весь исторический центр Таллинна имеет объекта Всемирного наследия.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
"Европейский офшор": как россияне могли отмывать деньги в Шотландии
“Пять глаз” против Huawei: битва за гегемонию между Западом и Китаем
Россиян могут обязать регистрировать телефоны и планшеты
Фанатская любовь. Кто из российских звезд женился на поклонницах
Ученые: арлекины двинулись на завоевание России
ЦБ: сотрудник Сбербанка манипулировал рынками ценных бумаг
Ученые выяснили, что не так с подростками
США призвали Россию отказаться от ракеты 9М729
Спорт
В тени японки: как Загитова проиграла короткую программу (видео) Японка Рика Кихира с мировым рекордом выиграла короткую программу в финале Гран-при у женщин в канадском Ванкувере, превзойдя Алину Загитову
Hi-Tech
Легендарные модели iPhone покидают российский рынок Прощаемся с дешевыми айфонами.
Авто
Skoda: новый дизайн и отказ от логотипа (не везде) Когда 1,5 года назад компанию Skoda внезапно покинул главный дизайнер марки Йозеф Кабан и ему на смену пришел Оливер Штефани, стало ясно — чешскую марку скоро ждут большие изменения
Кино
Боню раскритиковали после участия в шоу Малахова Бывшая участница «Дома 2» в «Прямом эфире» заступилась за арестованных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева
Недвижимость
Самые странные вещи, которые россияне хранят в квартирах
В Москве есть дешевое жилье. Где его найти и как его купить?
Каждую десятую российскую новостройку назвали дефолтной
Квартиры в московских хрущевках под снос рекордно подорожали
Популярные темы на «Детях»
Разрешение на измену ради ребенка 448
Родить второму мужу ценой здоровья 319
Фотоуроки: обсуждение фотографий 303
Издевательство над родителями 237
Леди
Редакция Mail.ru Леди запустила социальную акцию #даЯразведена Проект #даЯразведена показывает реальные истории девушек в разводе, рассказывающих, почему не все браки надо сохранять.
Все о ремонте
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Квартира в Липецке: спокойный интерьер в серебристо-серых тонах
Обои на кухне: за и против
Дизайн гостиной в панельке, который вы захотите повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь