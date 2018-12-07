В ГИБДД объяснили перенос введения новых номеров необоснованными расходами

«В целях реализации возложенных на МВД России полномочий по регистрации транспортных средств и исключения возможных необоснованных расходов федерального бюджета Госавтоинспекция МВД России инициировала обращение в Росстандарт с предложением о переносе сроков введения в действие нового ГОСТа на 4 августа 2019 года в связи с вступлением в силу закона о «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в МВД сообщали, что разработан новый стандарт государственных регистрационных знаков для автомобилей, который не коснется уже зарегистрированных машин.
В ведомстве подчеркнули, что уменьшены габаритные размеры номеров для мотоциклов, введен тип регистрационных знаков для мотоциклов дипломатических и консульских представительств, появились отдельные номера для снегоболотоходов и транспортных средств с нестандартным местом крепления. Также введены типы госномеров для мопедов, спортивных машин и ретроавтомобилей. Планировалось, что новый стандарт вступит в силу с 1 января 2019 года.