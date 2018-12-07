Роскачество рассказало, как выбрать новогоднюю ель
. МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Роскачество рассказало, как выбрать новогоднее дерево, не навредив природе, и как за ним ухаживать, об этом говорится в сообщении организации.
. МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Роскачество рассказало, как выбрать новогоднее дерево, не навредив природе, и как за ним ухаживать, об этом говорится в сообщении организации.
«Как ни парадоксально это прозвучит, но экологи советуют выбирать для украшения именно живую ёлку», — сообщают в Роскачестве. По словам экспертов, выращивание десяти натуральных елок на специальной плантации наносит природе меньший ущерб, чем производство одной искусственной. Урон природе наносит только незаконная вырубка, отметили в организации, добавив, что при покупке ели или сосны в специализированной точке продаж, можно быть уверенным, что это не наносит ущерба экологии.
Эксперты рекомендуют покупать дерево в лесничествах, магазинах и на легальных ёлочных базарах:
Чаще всего на ёлочных базарах выбирают ёлку или сосну. Это дело вашего вкуса и семейных традиций. Ель — классическая новогодняя красавица со стойким хвойным ароматом. Но у нее есть минус — она быстрее и легче осыпается, чем сосна.
Эксперты также отметили, что сосны стоят дешевле — потому что растут быстрее, их длинные иголки дольше остаются на ветках, но у них есть свой минус — большое количество смолы.
При выборе новогоднего дерева эксперты рекомендуют обратить внимание на ветки: они должны быть эластичными и гнуться легко. Также следует посмотреть на ствол: он тоже должен быть покрыт иголками. Если разломить пару хвоинок в руке, то должен появиться характерный приятный аромат. По словам экспертов, если на срезе ствола есть широкая темная кайма — дерево простоит недолго.
Как отмечают в Роскачестве, свежесрубленная ель может стоять в квартире около 8 дней, сосна — около 12. «Чтобы продлить ей жизнь, лучше разместить ее вдали от отопительных приборов и использовать специальную подставку с резервуаром для воды. Воду нужно своевременно подливать, а для подкормки можно использовать специализированное средство или народный рецепт: добавить в воду ложку сахара и растолченную таблетку аспирина», — сообщили в организации.