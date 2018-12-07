Комик Кевин Харт отказался быть ведущим церемонии вручения премии «Оскар»
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Комедийный актер Кевин Харт отказался вести 91-ю церемонию вручения наград премии «Оскар». Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Комедийный актер Кевин Харт отказался вести 91-ю церемонию вручения наград премии «Оскар». Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
«Я не хочу отвлекать внимание в ночь, которую должны праздновать многие удивительные и талантливые актеры», — написал комик.
Свое решение Харт объяснил негативной реакцией
Мне жаль, что я причинил людям боль. Я развиваюсь и хочу продолжать это. Моя цель — объединять людей, а не отдалять нас друг от друга.
Вручение премии «Оскар» пройдет 24 февраля 2019 года в
На этой неделе Киноакадемия США объявила, что Харт станет ведущим на предстоящей церемонии. Комик опубликовал в Instagram запись, где рассказал, что очень счастлив, что его выбрали ведущим на церемонию.
Кевин Харт известен по ролям в третьей и четвертой частях «Очень страшного кино», фильмах «Смерть на похоронах», «Джуманджи: Зов джунглей», «Думай, как мужчина», а также ситкоме «Американская семейка».