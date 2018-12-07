Комик Кевин Харт отказался быть ведущим церемонии вручения премии «Оскар»

Источник: AP 2018

«Я не хочу отвлекать внимание в ночь, которую должны праздновать многие удивительные и талантливые актеры», — написал комик.

Свое решение Харт объяснил негативной реакцией ЛГБТК-сообщества на его назначение. Он принес им извинения за свою «жесткие слова в прошлом»:

Мне жаль, что я причинил людям боль. Я развиваюсь и хочу продолжать это. Моя цель — объединять людей, а не отдалять нас друг от друга.

Вручение премии «Оскар» пройдет 24 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе. На самую престижную награду в области кинематографии претендует драма российского режиссера Константина Хабенского «Собибор» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

На этой неделе Киноакадемия США объявила, что Харт станет ведущим на предстоящей церемонии. Комик опубликовал в Instagram запись, где рассказал, что очень счастлив, что его выбрали ведущим на церемонию.