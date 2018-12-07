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10:09 (мск), источник: РИА Новости

Комик Кевин Харт отказался быть ведущим церемонии вручения премии «Оскар»

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Комедийный актер Кевин Харт отказался вести 91-ю церемонию вручения наград премии «Оскар». Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

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Источник: AP 2018

«Я не хочу отвлекать внимание в ночь, которую должны праздновать многие удивительные и талантливые актеры», — написал комик.

Свое решение Харт объяснил негативной реакцией ЛГБТК-сообщества на его назначение. Он принес им извинения за свою «жесткие слова в прошлом»:

Мне жаль, что я причинил людям боль. Я развиваюсь и хочу продолжать это. Моя цель — объединять людей, а не отдалять нас друг от друга.

Вручение премии «Оскар» пройдет 24 февраля 2019 года в Лос-Анджелесе. На самую престижную награду в области кинематографии претендует драма российского режиссера Константина Хабенского «Собибор» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

На этой неделе Киноакадемия США объявила, что Харт станет ведущим на предстоящей церемонии. Комик опубликовал в Instagram запись, где рассказал, что очень счастлив, что его выбрали ведущим на церемонию.

Кевин Харт известен по ролям в третьей и четвертой частях «Очень страшного кино», фильмах «Смерть на похоронах», «Джуманджи: Зов джунглей», «Думай, как мужчина», а также ситкоме «Американская семейка».

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