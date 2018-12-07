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14:04 (мск), источник: РИА Новости

В нацпарке «Земля леопарда» спасли рябчика по имени Доширак

ВЛАДИВОСТОК, 7 дек — РИА Новости. Сотрудники нацпарка «Земля леопарда» в Приморье приняли на реабилитацию и вернули в дикую природу сбитого автомобилем рябчика, которого назвали Доширак — по названию лапши, коробка из-под которой стала временным убежищем птицы, сообщает нацпарк.

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«Молодой самец рябчика был сбит автомобилем на автодороге Раздольное — Хасан. Птица осталась жива, но, получив травму, потеряла координацию и не смогла улететь с места происшествия. Поймав пернатое, сознательные местные жители решили дать ему шанс на жизнь и передали рябчика специалистам национального парка «Земля леопарда», — говорится в сообщении.

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Рябчик получил сотрясение мозга и повредил крыло, при этом кости остались целы, поэтому реабилитация ограничилась короткой передержкой. Ночным убежищем рябчика оказалась коробка из-под лапши, поэтому птицу назвали Доширак.

«Уже к вечеру первого дня рябчик Доширак начал приходить в себя. Он принимал воду и пытался взлететь. Утром стало ясно, что птица оправилась и готова вернуться в лес. Мы отвезли ее подальше от населенных пунктов и позволили улететь», — рассказывает научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» им. Н. Н. Воронцова Петр Сонин.

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