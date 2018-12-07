В нацпарке «Земля леопарда» спасли рябчика по имени Доширак

«Молодой самец рябчика был сбит автомобилем на автодороге Раздольное — Хасан. Птица осталась жива, но, получив травму, потеряла координацию и не смогла улететь с места происшествия. Поймав пернатое, сознательные местные жители решили дать ему шанс на жизнь и передали рябчика специалистам национального парка «Земля леопарда», — говорится в сообщении.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8_jYLG6DXec?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Рябчик получил сотрясение мозга и повредил крыло, при этом кости остались целы, поэтому реабилитация ограничилась короткой передержкой. Ночным убежищем рябчика оказалась коробка из-под лапши, поэтому птицу назвали Доширак.