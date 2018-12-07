В нацпарке «Земля леопарда» спасли рябчика по имени Доширак

«Молодой самец рябчика был сбит автомобилем на автодороге Раздольное — Хасан. Птица осталась жива, но, получив травму, потеряла координацию и не смогла улететь с места происшествия. Поймав пернатое, сознательные местные жители решили дать ему шанс на жизнь и передали рябчика специалистам национального парка «Земля леопарда», — говорится в сообщении.
Рябчик получил сотрясение мозга и повредил крыло, при этом кости остались целы, поэтому реабилитация ограничилась короткой передержкой. Ночным убежищем рябчика оказалась коробка из-под лапши, поэтому птицу назвали Доширак.
«Уже к вечеру первого дня рябчик Доширак начал приходить в себя. Он принимал воду и пытался взлететь. Утром стало ясно, что птица оправилась и готова вернуться в лес. Мы отвезли ее подальше от населенных пунктов и позволили улететь», — рассказывает научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» им. Н. Н. Воронцова Петр Сонин.