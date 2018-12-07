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10:14 (мск), источник: РИА Новости

«У каждого своя»: Басков прокомментировал сообщение о свадьбе с Волочковой

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Певец Николай Басков прокомментировал пост балерины Анастасии Волочковой об их предстоящей свадьбе.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Волочкова опубликовала в Instagram фото с певцом и написала, что их отношения «проверены временем».

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«Мой самый Мужчина… У нас будет самая роскошная, веселая и зажигательная свадьба», — сообщила Волочкова.

В ответ на запись Басков пошутил, что свадьба будет, но не с балериной.

«Конечно, будет, но у каждого своя», — написал певец в комментариях к посту.

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