«У каждого своя»: Басков прокомментировал сообщение о свадьбе с Волочковой
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Певец Николай Басков прокомментировал пост балерины Анастасии Волочковой об их предстоящей свадьбе.
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Певец Николай Басков прокомментировал пост балерины Анастасии Волочковой об их предстоящей свадьбе.
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Ранее Волочкова опубликовала в Instagram фото с певцом и написала, что их отношения «проверены временем».
«Мой самый Мужчина… У нас будет самая роскошная, веселая и зажигательная свадьба», — сообщила Волочкова.
В ответ на запись Басков пошутил, что свадьба будет, но не с балериной.
«Конечно, будет, но у каждого своя», — написал певец в комментариях к посту.