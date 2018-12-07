Полиция не нашла нарушений в деятельности фонда Сокурова

Источник: РИА "Новости"

«Полицейские провели всестороннюю проверку фактов, изложенных в заявлении. По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД по городу и Ленинградской области.

Ранее о том «нет и не будет уголовного дела», сообщала «Фонтанка». По данным издания, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела вечером 6 декабря печаталось «исполнителем с особой тщательностью».