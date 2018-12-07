Полиция не нашла нарушений в деятельности фонда Сокурова
Полиция
Полиция
«Полицейские провели всестороннюю проверку фактов, изложенных в заявлении. По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления», — говорится в сообщении
Ранее о том «нет и не будет уголовного дела», сообщала «Фонтанка». По данным издания, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела вечером 6 декабря печаталось «исполнителем с особой тщательностью».
О проверке полицией работы фонда Александра Сокурова стало известно утром 6 декабря. Полицию заинтересовало расходование бюджетных средств, в частности, субсидия в размере 3,6 млн руб. на производство фильма «Опыты». По словам режиссера, заявление в полицию поступило от бывшего сотрудника, который взял деньги у фонда и не вернул.