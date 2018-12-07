«Совесть не позволяет»: Глацких объяснила, почему не может бросить работу в областной администрации
Чиновница признает, что фразу «государство ничего не должно молодежи» она «ляпнула» не подумав, и уже извинилась за нее.
Чиновница признает, что фразу «государство ничего не должно молодежи» она «ляпнула» не подумав, и уже извинилась за нее.
Отстраненная от должности после высказываний о том, что государство ничего не должно детям, а их родителей оно «не просило рожать», директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила, что не может бросить свою работу в областной администрации. По словам чиновницы, после ее отстранения реализация многих проектов была остановлена.
«Я не только чиновник, я
Отвечая на вопрос ведущего о том, как она оценивает ситуацию, Глацких сказала: «Сергей, если честно, вы как мужчина как оцениваете эту ситуацию и то, что сейчас происходит в Сети? Вообще имеет ли право на существование то унижение, которое происходит? У меня есть родственники, близкие, ребенок, которые видят, что происходит».
«Я считаю, что те дела, которые были направлены на молодежь Свердловской области, которые были созданы вновь с моим приходом, с формированием департамента, его созданием, мне совесть не позволяет и, в принципе, даже человеческий фактор не позволяет это бросить. Бросить около 400 тысяч вовлеченных в наши мероприятия ребят», — ответила Глацких блогеру на вопрос о том, собирается ли она уходить с должности.
О своем впечатлении от встречи с Ольгой Глацких блогер написал в Livejournal. Колясников признается, что не хотел ехать на интервью с чиновницей, но решился после того, как в Сети были сделаны «гнусные вбросы» об украинских гимнастках. После того, как интервью было готово, блогер долго думал, стоит ли его выкладывать или нет.
«Долго думал, выкладывать ли это видео, а с другой стороны, а что мне на словах вам рассказать? Я встретился и все не так? Я встретился и все так?», — написал он и предложил зрителям самим сделать выводы.
Далее Колясников рассуждает о том, стыдно ли ему за те посты, которые он публиковал о Глацких. «Нет, хотя … Но мне точно стыдно за то, во что в конечном итоге это превратилось, пусть уже и без меня. Стыдно за ее взгляд и вымученную улыбку. Вообще тяжело смотреть в глаза человеку, про которого ты такое писал, когда перед тобой сидит не чиновник, а девушка, а ты помнишь что ты писал, и что в последние недели разносили СМИ, всю эту грязь», — написал блогер.
Напомним, 5 ноября в интернете появилось видео, где Глацких заявляет, что государство ничего не должно молодым людям и что молодежь должна сама искать возможности для своего развития. Скандальные заявления вызвали широкий общественный резонанс, несмотря на то, что сама чиновница попросила прощения за сказанное, отметив, что ее неправильно поняли.