Десятилетний жонглер из Приморья вошел в Книгу рекордов России

«Богдану десять лет, и он вошел в Книгу рекордов России как артист, жонглировавший пятью предметами на свободной проволоке в наименьшем возрасте», — сказал собеседник агентства.

По его словам, мальчик вместе с другими ребятами своего коллектива также вошел в число победителей Первого Дальневосточного фестиваля циркового искусства, который состоялся в Хабаровске. В конкурсе приняли участие цирковые артисты из восьми регионов страны: от Владивостока до Вологды — всего 26 любительских коллективов, около 450 человек. Самому младшему из них всего пять лет, а самому старшему — 25 лет.