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11:47 (мск), источник: РИА Новости

Десятилетний жонглер из Приморья вошел в Книгу рекордов России

ВЛАДИВОСТОК, 7 дек — РИА Новости. Десятилетний воспитанник Арсеньевской детской школы циркового искусства из Приморья Богдан Копейкин вошел в Книгу рекордов России как самый юный артист, жонглировавший пятью предметами на проволоке, сообщил РИА Новости представитель администрации края.

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Источник: Администрация Приморского края

«Богдану десять лет, и он вошел в Книгу рекордов России как артист, жонглировавший пятью предметами на свободной проволоке в наименьшем возрасте», — сказал собеседник агентства.

По его словам, мальчик вместе с другими ребятами своего коллектива также вошел в число победителей Первого Дальневосточного фестиваля циркового искусства, который состоялся в Хабаровске. В конкурсе приняли участие цирковые артисты из восьми регионов страны: от Владивостока до Вологды — всего 26 любительских коллективов, около 450 человек. Самому младшему из них всего пять лет, а самому старшему — 25 лет.

Источник: Администрация Приморского края

«Богдан Копейкин стал лауреатом 1 степени, массовые жонглеры — лауреаты 2 степени. Юные циркачи Максим Палантин и Эвелина Пыресина стали дипломатами 1 степени», — рассказали в администрации края.

Книга рекордов России — это проект, целью которого является создание полного информационного банка российских рекордов. Большая часть книги посвящена рекордам в категориях: спорт, архитектура, человек, география.

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