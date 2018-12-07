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11:39 (мск), источник: РИА Новости

Ученые определили основную версию происхождения Земли

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Исследователи из Калифорнийского университета в Дэйвисе (США) приблизились к пониманию процессов, приведших к формированию Земли, сообщает портал Phys.org,

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Источник: Reuters

Существуют три основных гипотезы о происхождении нашей планеты. В одной из них предполагается, что Земля росла относительно быстро (от двух до пяти миллионов лет), захватывая необходимые для жизни воду и газы из окружающего молодое Солнце облака. В другой говорится о частицах пыли, которые под облучением Солнца превратились в небесные тела — планетазимали, которые и стали источником нужных соединений. Согласно третьей теории, Земля развивалась медленно и за счет богатых водой, кислородом и азотом метеоритов.

Для того, чтобы определить, какая из идей наиболее близка к истине, ученые проанализировали отношение изотопов неона, которые были захвачены мантией Земли во время формирования планеты.

Неон служит резервом для тех газов, в которых выделяется пар, углекислый газ и азот, однако в отличие от этих соединений, на него не влияют химические и биологические процессы. Будучи инертным благородным газом, неон навсегда сохранил информацию о своем происхождении, отмечает профессор Суджой Мукхопадхай.

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Выделяются три изотопа — неон-20, 21 и 22. Все они стабильны и нерадиоактивны, однако неон-21 образуется при радиоактивном распаде урана. Таким образом количество неона-20 и неона-22 остается неизменным с рождения планеты, из чего исследователи выводят, что каждая из трех теорий формирования Земли должна иметь собственное соотношение изотопов 20 и 22 друг к другу.

Чтобы определить этот коэффициент, исследователи изучили образцы подушечной лавы. Эти стекловидные породы произошли из недр Земли, развивались и охлаждались в воде. Экспедиция под руководством Университета Род-Айленда достала эти породы со дна Атлантики, после чего находки стали доступными для всех ученых.

Исследователи разрушили породы в герметичной камере. После этого они смогли проанализировать состав газов, улавливая выбросы чувствительным масс-спектрометром, и получить соотношение для трех гипотез о происхождении Земли.

Выяснилось, что коэффициент теории «мантии Земли» выше, чем у «гипотезы планетазималей» и «долгого развития» с помощью падающих метеоритов.

«Это четкое указание на то, что в глубокой мантии Земли есть небулярный неон. Учитывая, что он является маркером для других газов, необходимые для жизни вещества — водород, вода, углекислый газ и азот — накапливались одновременно», — отметил один из авторов исследования Кертис Уильямс.

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