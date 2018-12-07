Ученые нашли очередного тюленя с угрем в носу
Специалисты программы по защите вымирающих гавайских
Специалисты программы по защите вымирающих гавайских
Ученые наблюдают за гавайскими
Гавайские
тюлени-монахиищут пищу, засовывая морду в коралловые рифы, под камни или в песок — так они ищут жертв, которые любят прятаться, например, угрей. Возможно, так угри, загнанные в угол, пытаются обороняться или сбежать. Или же тюлень проглотил угря, а потом срыгнул так, что он «вышел» не туда. Мы можем никогда не узнать правды.
Исследователи отмечают, что всех замеченных тюленей с угрями в носу осторожно поймали и избавили от угрей, которые при этом не выжили. Тюлени же,
Издание Gizmodo, внимательно просмотревшее страницу программы на Facebook, обнаружило, что в 2016 году ученые извлекли из носа тюленя угря длиной около 60 сантиметров, торчавшего всего на несколько сантиметров. Животное также не пострадало, фотографии инцидента, к сожалению, не публиковались.
Ольга Добровидова