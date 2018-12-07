Ученые нашли очередного тюленя с угрем в носу

Гавайские тюлени-монахи ищут пищу, засовывая морду в коралловые рифы, под камни или в песок — так они ищут жертв, которые любят прятаться, например, угрей. Возможно, так угри, загнанные в угол, пытаются обороняться или сбежать. Или же тюлень проглотил угря, а потом срыгнул так, что он «вышел» не туда. Мы можем никогда не узнать правды.