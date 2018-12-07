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12:17 (мск), источник: N + 1

Ученые нашли очередного тюленя с угрем в носу

Специалисты программы по защите вымирающих гавайских тюленей-монахов обнаружили очередного молодого тюленя с угрем в носу — это третий или четвертый случай за последнюю пару лет. Угря аккуратно достали, но он погиб, а вот тюлень не пострадал, рассказывают ученые в блоге на сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

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Источник: NOAA Fisheries/Brittany Dolan

Ученые наблюдают за гавайскими тюленями-монахами (Monachus schauinslandi), находящимися под угрозой исчезновения, последние 40 лет, но животные с угрями в носу стали встречаться только в последние годы. Исследователи пока не знают, совпадение ли это или какая-то особенность поведения молодых тюленей:

Гавайские тюлени-монахи ищут пищу, засовывая морду в коралловые рифы, под камни или в песок — так они ищут жертв, которые любят прятаться, например, угрей. Возможно, так угри, загнанные в угол, пытаются обороняться или сбежать. Или же тюлень проглотил угря, а потом срыгнул так, что он «вышел» не туда. Мы можем никогда не узнать правды.
Новость
Очень уязвимый вид

Исследователи отмечают, что всех замеченных тюленей с угрями в носу осторожно поймали и избавили от угрей, которые при этом не выжили. Тюлени же, по-видимому, никак не пострадали от этих эпизодов.

Издание Gizmodo, внимательно просмотревшее страницу программы на Facebook, обнаружило, что в 2016 году ученые извлекли из носа тюленя угря длиной около 60 сантиметров, торчавшего всего на несколько сантиметров. Животное также не пострадало, фотографии инцидента, к сожалению, не публиковались.

Ольга Добровидова

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