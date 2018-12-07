Биологи просят москвичей не приставать к пьяным свиристелям
В Москве
В Москве
Правда, прежде чем это произойдет, снегири и свиристели могут устроить между собой «пьяные потасовки».
Проблему пьяных свиристелей обнаружил Биологический музей имени Тимирязева. На его странице в «Фейсбуке» специалисты рассказали, что сразу несколько человек видели валяющихся на земле красивых птиц с хохолками без особых признаков жизни.
«Это свиристели. Из жалости их подбирают домой (и зря). Через несколько часов птицы оживут», — поясняют орнитологи музея.
Там они достаточно быстро придут в себя, пишет портал «Москвич».
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