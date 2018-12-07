Биологи просят москвичей не приставать к пьяным свиристелям

В Москве из-за перепада температур забродили ягоды рябины. В результате на улицах можно нередко встретить опьяневших свиристелей и снегирей: печень их не переваривает алкоголь, и поэтому птицы могут подраться, а потом «отключиться». Биологи советуют их не поднимать с земли — они скоро протрезвеют.