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15:21 (мск), источник: Вести.Ru

Биологи просят москвичей не приставать к пьяным свиристелям

В Москве из-за перепада температур забродили ягоды рябины. В результате на улицах можно нередко встретить опьяневших свиристелей и снегирей: печень их не переваривает алкоголь, и поэтому птицы могут подраться, а потом «отключиться». Биологи советуют их не поднимать с земли — они скоро протрезвеют.

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Источник: @annoand

Правда, прежде чем это произойдет, снегири и свиристели могут устроить между собой «пьяные потасовки».

Проблему пьяных свиристелей обнаружил Биологический музей имени Тимирязева. На его странице в «Фейсбуке» специалисты рассказали, что сразу несколько человек видели валяющихся на земле красивых птиц с хохолками без особых признаков жизни.

«Это свиристели. Из жалости их подбирают домой (и зря). Через несколько часов птицы оживут», — поясняют орнитологи музея.

Они советуют не забирать птиц домой в надежде оживить. Лучше положить опьяневшую птицу в коробку и отнести в какое-нибудь темное укромное место.

Там они достаточно быстро придут в себя, пишет портал «Москвич».

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