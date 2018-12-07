Бэнкси предложил выиграть свою скульптуру за $2,5
Нужно всего лишь угадать ее вес.
Нужно всего лишь угадать ее вес.
Знаменитый
Любой желающий может принять участие в
На сайте организаторов аукциона указаны размеры изделия — 90×38 x 42 сантиметра. Также сообщается, что статуэтка выполнена из стекловолокна и смолы.
Заявки на участие принимаются до 22 декабря. Подавать заявки на участие можно неограниченное количество раз. В случае, если несколько человек угадают правильный вес работы, победителя выберут с помощью жеребьевки.
Все собранные в ходе аукциона средства пойдут в благотворительный фонд, помогающий беженцам.