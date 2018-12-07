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13:03 (мск), источник: Mail Новости

Бэнкси предложил выиграть свою скульптуру за $2,5

Нужно всего лишь угадать ее вес.

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Знаменитый стрит-арт художник Бэнкси объявил в своем Instagram о начале розыгрыша одной из своих работ — статуэтки из парка Дисмаленд, изображающую лодку с мигрантами.

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Любой желающий может принять участие в розыгрыше-аукционе. Для этого нужно сделать ставку-пожертвование (на выбор от 2,5 долларов до 150 долларов) и угадать вес скульптуры в точности до грамма.

На сайте организаторов аукциона указаны размеры изделия — 90×38 x 42 сантиметра. Также сообщается, что статуэтка выполнена из стекловолокна и смолы.

Заявки на участие принимаются до 22 декабря. Подавать заявки на участие можно неограниченное количество раз. В случае, если несколько человек угадают правильный вес работы, победителя выберут с помощью жеребьевки.

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Все собранные в ходе аукциона средства пойдут в благотворительный фонд, помогающий беженцам.

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