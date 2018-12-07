Кириенко назвал глупостью запреты концертов молодежных исполнителей
МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко считает глупостью отмены концертов популярных молодежных исполнителей.
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МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко считает глупостью отмены концертов популярных молодежных исполнителей.
«Надо уметь работать с современной молодежной культурой, чтобы не превращалось это в то, когда