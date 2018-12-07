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13:22 (мск), источник: ТАСС

Кириенко назвал глупостью запреты концертов молодежных исполнителей

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко считает глупостью отмены концертов популярных молодежных исполнителей.

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Источник: РИА "Новости"

«Надо уметь работать с современной молодежной культурой, чтобы не превращалось это в то, когда кто-то случайно не понимает или она им не нравится, заканчивается это запретами концертов. Это глупость», — сказал он в пятницу на съезде «Единой России».

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