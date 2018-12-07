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13:40 (мск), источник: РИА Новости

Астрономы рассказали, когда начнется следующий пик солнечной активности

. МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Частота вспышек на Солнце и вероятность возникновения опасных корональных выбросов будет максимально высокой в 2024 году, в середине следующего цикла активности светила. Об этом пишут ученые, опубликовавшие статью в журнале Nature Communications.

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Источник: NASA

Активность Солнца, как показывают наблюдения за последние четыре столетия, меняется циклическим образом с периодом примерно в 11 лет, за время которых число пятен на поверхности светила постепенно падает и растет.

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Аномально долгие периоды спокойствия на Солнце, такие как Маундеровский минимум 17 века и Дальтоновский минимум 19 века, ассоциируются с похолоданием климата. Соответственно, рост числа вспышек в современную эпоху многие астрофизики связывают с глобальным потеплением.

Как объясняют ученые, до недавнего времени Солнце находилось в фазе так называемого «Великого солнечного максимума», в ходе которого активность светила была несколько выше многолетней нормы.

Однако нынешний 24-й цикл, начавшийся в январе 2008 года, оказался рекордно слабым. Одно время астрономы опасались того, что светило впадает в «спячку» навсегда, однако возобновление его активности в 2015 году частично развеяло эти подозрения.

Подобные идеи заставили астрономов задуматься над тем, как давно существуют подобные циклы и могут ли они меняться в принципе.

Год назад немецкие геологи нашли первые свидетельства того, что он не менялся уже почти 300 миллионов лет.

Это, однако, никак не сказалось на настроениях алармистов, распространяющих теории о скором начале «ледникового периода» из-за остановки этого цикла.

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Нанди и его коллега Прантика Бховмик (Prantika Bhowmik) выяснили, что этого не произойдет, создав новую компьютерную модель Солнца, позволяющую предсказывать уровень его активности по текущему числу пятен на его поверхности, их свойствам и общей конфигурации магнитных полей светила.

Проверив ее работу на десяти прошлых циклах, ученые просчитали то, как будет вести себя светило в 2019—2030 годах. Как показали эти расчеты, Солнце начнет выходить из «спячки» примерно в 2020 году, когда завершится текущий цикл. Минимальный уровень активности в 2019 году будет чуть выше, чем в начале десятилетия, что выведет светило на уровни, характерные для 1960 и 1970 годов.

Максимальное число пятен на поверхности Солнца будет наблюдаться в 2024—2025 годах. Их количество будет относительно скромным, но все равно оно будет заметно выше, чем во время 24-того цикла.

Как отмечают астрофизики, его можно будет сравнить с тем, как вело себя светило в 1920—1930 годах, во время начала «Великого солнечного максимума».

Все это, как отмечает Нанди, говорит о том, что на Земле вряд ли наступит новый ледниковый период и что глобальное потепление замедлится. Наоборот, эти расчеты показывают, что рост активности светила в последующие 10 лет может повысить температуры на Земле и ускорить изменение климата.

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