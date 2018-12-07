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18:38 (мск), источник: N + 1

Вы умерли

Узнайте, какая судьба ждет вас после смерти по верованиям разных народов мира.

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Представьте себе, что вы умерли. И куда теперь отправится ваша душа? Это решать вам. Выберите один из загробных миров, которые создали обитатели Старого и Нового света, жившие в древности или в средние века. А мы расскажем, какой прием ждал там умерших (спойлер — разный и не всегда зависевший от грехов и добродетелей покойного).

Место моей смерти — Древний Египет

Источник: N+1

Это вы зря, не слишком хороший выбор. В царстве мертвых, Дуате, покойника ждет масса опасностей, так что не забудьте прихватить с собой крепкий папирус с «Книгой мертвых».

Конечно, если вы были фараоном, то есть воплощением бога на земле, то вам и в загробной жизни будет неплохо. Фараоны присоединялись к свите бога солнца Ра и плавали за ним в ладье по небесному Нилу. А вот простым смертным приходилось посложнее.

Сначала покойному надо было добраться до места, где бог Осирис вершил суд. Но по пути туда, независимо от того, кем был умерший — праведником или грешником, его поджидали разные напасти. Например, его мог съесть «пожиратель ослов», а еще умерший мог упасть в «озеро пламени».

При этом у умершего было несколько сущностей — имя, тень, несколько душ разной степени телесности, но в их количестве и значениях путаются даже древнеегипетские тексты. Поэтому такие детали в них часто отсутствуют.

Чтобы покойные могли избежали неприятностей, жрецы снабжали их текстами с картами и инструкциями, рассказывающими, как добраться до места суда, а также где и когда произнести нужные заклинания и имена. Сначала тексты писали на стенках саркофагов, но, видимо, умершим не слишком удобно было читать их в пути, поэтому позднее и появилась «Книга мертвых», записанная на папирусе.

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Когда умерший добирался до места назначения, его встречали боги — участники Загробного Судилища. Сначала он перечислял 42 преступления и клялся, что ни в одном из них не виновен. Затем выступали боги-свидетели и душа покойного, которые рассказывали про его добрые и плохие поступки, а после этого сердце умершего взвешивали на Весах Истины.

Если стрелка весов отклонялась, покойник считался грешником и его сердце съедала богиня Аммат — чудовище с телом бегемота, пастью крокодила, гривой и лапами льва. Со временем в древнеегипетском царстве мертвых стали наказывать более изощренно: грешников лишали тепла, света и возможности общаться с богами.

Если же умершего оправдывали, он отправлялся в египетский вариант рая — в Поля Иалу (Камыша). Здесь он вел примерно такую же жизнь, как на земле, но ни в чем не знал недостатка. Боги обеспечивали его пищей, а работали за него слуги, фигурки которых предусмотрительно клали ему в гробницу.

Остается добавить, что ни у грешников, ни у праведников не было возможности покинуть Дуат. Согласно представлению древних египтян, души покойных оставались в царстве мертвых навечно.

Место моей смерти — Древняя Месопотамия

Источник: N+1

Ну что же, неплохо. Только сразу хотим вас предупредить: если вы не бог, попасть в рай вам не светит. Этой чести пока удостоились только двое людей — месопотамский вариант Ноя (шумеры звали его Зиусудра, ассирийцы — Утнапиштим) и его жена.

Во всех остальных случаях душа покойного, будь то праведник или грешник, отправлялась в преисподнюю, Кур (Кигаль или Эден). Другое дело, что там не всегда было плохо, во всяком случае пытки и особые страдания души умерших не ждали.

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В загробное царство покойников отправляли не с пустыми руками. В захоронения клали множество полезных вещей: оружие, украшения, орудия труда, одежду и обувь, ларцы с едой и питьем, а также кубок, который умершие держали у рта. Видимо, напиток в кубках помогал преодолеть путь до судилища. В самом подземном царстве умершие побогаче передвигались на носилках, салазках или даже четырехколесных повозках.

Чтобы попасть в царство мертвых, надо было переправиться через реку, «поглощающую людей», с помощью перевозчика — «человека лодки». Для этого в могилы часто клали модели лодок. На другом берегу реки умерший должен был пройти семь врат и в конце концов попадал на суд правительницы (а позднее правителя) подземного царства.

На суде грешникам выносили смертный приговор, и они умирали окончательно. Гораздо больше везло тем, кто умер в сражении, у кого на земле остались сыновья и о ком позаботились родственники, совершив погребальные обряды. Умерших в битве утешали родители и жена; тех, у кого были сыновья, в загробном царстве кормили и поили, а некоторых даже пускали во дворец к богам.

Если же покойник ничем особым не отличился, да и еще и родственники о нем не позаботились, то ему в подземном царстве приходилось прозябать и питаться объедками.


Выбраться из преисподней простым смертным было невозможно. Это получалось только у богов, которые ненароком туда попадали, и то только «по бартеру» — они должны были оставить вместо себя заместителя.

Место моей смерти — Древняя Индия

Источник: N+1

Да, у индуистов тоже есть свое загробное царство, и если вы, например, астролог, прихлопнули комара или если у вас нет сына, то лучше туда не попадать, замучают пытками. Да и праведников там ждала, на взгляд современного человека, довольно сомнительная награда. Так что выбор, прямо скажем, не очень.

Далеко не всех умерших в индуизме сразу отправляют обратно в мир живых для нового перерождения. Сначала они попадают в подземный мир, Нараку, где предстают перед судом правителя этого мира, бога смерти Ямы. В зависимости от вердикта души покойных на некоторое время могут отправиться в рай или в ад, а уже потом родиться еще раз.

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До места суда они добираются долго, целый год. Сначала душа умершего перебирается через окружающую подземный мир реку Ганг, держась за хвост коровы, а потом шагает через всю страну со сложными ландшафтами и многими городами, пока не попадет в столицу.

Там душа оказывается во дворце Ямы. Писец перечисляет заслуги и прегрешения покойного, и Яма решает, куда его отправить, в рай или в ад. Рай, Сварга, находится на небе, и туда берут ограниченную группу лиц: павших воинов и особо добродетельных людей. В раю праведники в неограниченных количествах пьют «напиток бессмертия», сому. Несмотря на то, что рецепт сомы утерян, исследователи полагают, что ее делали из растений, содержащих наркотические вещества, возможно из эфедры или красного мухомора.

В индуистском аду, Нараке, которым правил Яма, древние насчитывали аж до 28 «подразделений». Каждое из них предназначалось для наказания за какой-то один грех или группу грехов. В ад Яма отправлял не только знакомый нам набор убийц, отравителей и соблазнителей, но и совершивших менее значительные грехи, например астрологов, гадалок, брахманов, торговавших мясом и алкоголем, и даже тех, кто причинял вред насекомым.

Плохо приходилось и тем, кто не оставил потомков мужского пола.

Несмотря на то, что такие люди обычно были аскетами и вели праведную жизнь, после смерти и они и их предки были обречены на мучения.

Место моей смерти — Древняя Греция и Древний Рим

Источник: N+1

Не имеет значения, что вы выбрали — Грецию или Рим. Римляне «натурализовали» древнегреческий пантеон, поменяв имена богов, но топографию подземного мира сохранили. Ваш выбор хорош, если вы попадете в местный рай — на Елисейские поля. Но большинству теней умерших приходилось вечно бесцельно бродить по подземному царству. С другой стороны, умерших здесь наказывали редко и только за очень серьезные проступки.

Тень умершего в царство Аида или просто в Аид (по имени правившего здесь бога) провожает бог Гермес. Он доводит ее до границы мира живых и мертвых — реки Стикс (по другой версии, Ахерона). Через нее умерших перевозит специально поставленный здесь бог Харон. Перевозит не бесплатно, а за мелкую монету, которую во время похорон кладут покойнику под язык. В Древней Греции на нее можно было купить примерно литр дешевого вина (если перевести на современные российские цены — что-то около 150 рублей).

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Один из входов в подземный мир сторожит Цербер, трехголовый пес со змеиным хвостом. В отличие от Харона, у него другие задачи — не впускать в подземный мир живых и не выпускать из него тени умерших.

После того как тень попадала в мир мертвых, она отправлялась по бесконечным асфоделевым полям на суд, который вершили трое полубогов — сыновей Зевса от смертных женщин. Праведников и особо заслуженных персон (например, смертных родственников богов) отправляли на Елисейские поля. Несмотря на то, что они находились под землей, здесь всегда светило солнце, а их обитатели проводили время в пирах, развлечениях и спортивных состязаниях. Мало того, они могли еще неоднократно рождаться на земле в теле человека или животного, по своему выбору.

Если человек при жизни не отличался ни хорошими, ни дурными поступками, его душу отправляли обратно в асфоделевые поля, где она сначала пила из «реки забвения» Леты и теряла память, а потом бесцельно бродила по ним до скончания времен. Единственной радостью для теней были жертвоприношения живых. Тогда они могли напиться жертвенной крови и на какое-то время вспомнить земной мир.

Грешникам предназначался Тартар, бездна, расположенная еще ниже, чем подземное царство. Там их ожидали различные наказания: например, Сизиф бесконечно пытался закатить камень на вершину горы, а данаиды были обречены наполнять водой бездонную бочку.

Кстати, от древнегреческого названия подземного царства «Аид» произошло русское слово «ад». А английское «hell» произошло от названия скандинавского ада и заодно правившей им богини — «Хель». Но это уже другая история.

Место моей смерти — Древняя Скандинавия

Источник: N+1

Неплохой выбор, если вы воин, погибший в бою (смерть от старости или от болезни не считается). Тогда вы отправитесь в местный рай — Вальгаллу или Фолькванг. Остальные насельники преисподней жили довольно уныло, но и пытками их не истязали.

В Вальгалле верховный бог Один (в Фолькванге — богиня плодородия и любви Фрейя) собирает дружину из доблестных воинов, которым предстоит сражаться в последней битве богов с мертвецами и адскими чудовищами. Поэтому, помимо пирушек с обильными возлияниями, местные жители регулярно устраивают учебные сражения, в ходе которых рубят друг друга в куски, но потом снова все вместе собираются для дружеского пира.

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Остальные мертвецы отправляются в подземное царство, Хель (или Хельхейм — «земля Хель»), расположенное, по одним данным, на западе, куда закатывалось солнце, а по другим — на севере, в стране вечного холода.

Там правила одноименная богиня-великанша — особа неприятной наружности. Она была наполовину синяя, наполовину — цвета мяса. Несмотря на устрашающую внешность, Хель, похоже, была гостеприимной хозяйкой. Когда в ее царство попал убитый по недоразумению бог Бальдр, она оказала ему щедрый прием — усадила на почетное место в своих палатах, приказала сварить для него мед и усыпать пол золотом. Впрочем, обратно она его уже не отпустила.

В целом про устройство подземного мира древних скандинавов известно немного. Это было туманное, мрачное место, от мира живых его отделяла река Гьёлль, «шумная». Вход в него охраняли четырехглазый пес Гарм и великанша Модгуд, которые не выпускали мертвых обратно на землю.

Хель также была окружена высокой стеной, а внутри находились большие селения. Видимо, умершие жили там довольно неплохо, во всяком случае о массовых мучениях или пытках ничего не известно.

Хотя грешникам (в данном случае убийцам, клятвопреступникам и соблазнителям чужих жен) приходилось несладко. Их тела глодал специально приставленный для этого дракон.

Как сообщают скандинавские саги, обитатели Хель и Вальгаллы будут оставаться там не вечно, но лишь до наступления Рагнарёка — гибели богов. Тогда состоится битва дружин, пришедших из рая, и светлых богов, с темными силами и мертвецами из Хель, которых привезет корабль, сделанный из их ногтей, Нагльфар. Все погибнут, уцелеет только пара людей, мужчина и женщина, Ливтрасир и Лив, и несколько богов. Им предстоит создать новый мир.

Место моей смерти — Империя ацтеков

Источник: N+1

Отличный выбор. Здесь, в отличие от большинства других загробных миров, не наказывали за грехи (но, с другой стороны, и не награждали за праведность).

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Умерших отправляли на разные уровни небес (всего их было 13) или преисподней (девять уровней), сообразуясь только с тем, как они умерли. Отправляли навсегда, вернуться в мир живых возможности не было. Например, павших в битве воинов отправляли на восток, сопровождать солнце. Туда же следовали люди, принесенные в жертву богам. Женщин, умерших во время родов, посылали в другую сторону — на запад, где они провожали заходящее солнце.

Особая судьба ожидала утопленников, убитых молнией и прокаженных. Они шли прямиком в Тлалокан, вотчину бога дождя Тлалоки, где было вдоволь растительной пищи и воды.

Остальным, тем кто не попадал ни в одну из категорий, необходимых, чтобы попасть на небо, предназначалась преисподняя — Миктлан. Здесь правил бог мертвых Миктлантекутли, которого изображали в виде скелета или с черепом вместо головы.

Чтобы добраться до бога, распределявшего души по уровням, покойный должен был миновать все девять уровней и преодолеть массу препятствий.

Ему надо было пройти между грозившими раздавить его горами, пересечь восемь пустынь и подняться на восемь гор, пройти через поле, на котором дул ветер, метавший в умершего камни и обсидиановые ножи, пересечь реку крови, охраняемую ягуарами. Через четыре года покойный добирался до Миктлантекутли, вручал ему дары — маски, одежды и благовония — и навсегда отправлялся на один из уровней преисподней. При распределении по ним не учитывались грехи умершего, играло роль лишь то, как именно он умер.

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