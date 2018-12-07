Индюшка и черви: на МКС доставят рождественские подарки

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На орбиту отправятся 40 подопытных мышей и несколько тысяч нематод. Ученые станции намерены изучить работу мышц круглых червей, а заодно отследить темпы их размножения в космосе. Изначально поставку собирались включить в груз корабля Dragon, который взлетел с мыса Канаверал в эту среду. В последний момент отправку пришлось перенести, поскольку предназначенная для животных пища покрылась плесенью.

Ранее на этой неделе на МКС отправились три астронавта. Они будут работать в лаборатории на борту в течение полугода. Сейчас на орбитальной станции находится международная команда из двух россиян, двух американцев, а также астронавтов из Канады и Германии. Специалисты, которых сменят новоприбывшие, вернутся на Землю 20 декабря.

В доставке грузов на орбиту участвует компания SpaceX. В начале недели ракета вывела в безвоздушное пространство разом 64 спутника. Тем самым был поставлен рекорд самого массового запуска спутников. Запуск стал девятнадцатым по счету за текущий год, что превысило аналогичный показатель за прошлый год.