Создателя Губки Боба похоронили в море

Источник: Reuters

Новость Художник превращает реальных людей в персонажей мультфильмов

Согласно свидетельству о смерти, тело аниматора кремировали, а пепел развеяли недалеко от побережья Калифорнии.

Создатель Губки Боба умер 27 ноября в возрасте 57 лет из-за бокового амиотрофического склероза, диагностированного в марте 2017 года.

Стивен Хилленберг начал карьеру аниматора в 1987 году. С 1993 по 1996 год был режиссером и сценаристом шоу на Nickelodeon «Новая жизнь Рокко», а с 1999 года начал работу над мультсериалом «Губка Боб Квадратные Штаны». В настоящее время вышло около 250 серий шоу.