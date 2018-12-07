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17:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Организаторы назвали даты проведения фестиваля VK Fest 2019 в Санкт-Петербурге

Билеты на VK Fest 2019 в Санкт-Петербурге уже появились в продаже.

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Источник: VK Fest

Стала известна дата проведения Фестиваля VK Fest 2019 в Санкт-Петербурге. Крупнейший open-air страны состоится 20 и 21 июля 2019 года в Парке 300-летия. Организаторы обещают, что он станет самым масштабным в своей истории. Билеты на VK Fest 2019, кстати, уже поступили в продажу. Цена начинается от 1700 рублей (детский — от 750 рублей).

— Программа VK Fest 2019 будет представлена, как обычно, разными тематическими направлениями: от музыки до видеоигр, — рассказали организаторы. — На сцене VK Fest в разные годы выходили Баста, Звери, Макс Корж, Мумий Тролль, Little Big, Монеточка. В Лектории выступали Макс Фадеев, Елена Летучая, Александр Невзоров, Покрас Лампас, Тимур Бекмамбетов. На VK Fest с поклонниками встречаются популярные блогеры: Катя Клэп, Стас Давыдов, Ида Галич, Марьяна Ро, Big Russian Boss и многие другие.

Программа VK Fest 2019 будет постепенно анонсирована в официальном сообществе фестиваля Вконтакте.

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