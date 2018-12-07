Организаторы назвали даты проведения фестиваля VK Fest 2019 в Санкт-Петербурге
Билеты на VK Fest 2019 в
Билеты на VK Fest 2019 в
Стала известна дата проведения Фестиваля VK Fest 2019 в
— Программа VK Fest 2019 будет представлена, как обычно, разными тематическими направлениями: от музыки до видеоигр, — рассказали организаторы. — На сцене VK Fest в разные годы выходили Баста, Звери, Макс Корж, Мумий Тролль, Little Big, Монеточка. В Лектории выступали Макс Фадеев, Елена Летучая, Александр Невзоров, Покрас Лампас, Тимур Бекмамбетов. На VK Fest с поклонниками встречаются популярные блогеры: Катя Клэп, Стас Давыдов, Ида Галич, Марьяна Ро, Big Russian Boss и многие другие.
Программа VK Fest 2019 будет постепенно анонсирована в официальном сообществе фестиваля Вконтакте.