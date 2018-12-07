Организаторы назвали даты проведения фестиваля VK Fest 2019 в Санкт-Петербурге

Стала известна дата проведения Фестиваля VK Fest 2019 в Санкт-Петербурге. Крупнейший open-air страны состоится 20 и 21 июля 2019 года в Парке 300-летия. Организаторы обещают, что он станет самым масштабным в своей истории. Билеты на VK Fest 2019, кстати, уже поступили в продажу. Цена начинается от 1700 рублей (детский — от 750 рублей).