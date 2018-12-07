Художник превращает людей со старинных фотографий в героев поп-культуры
Неординарный подход к реставрации снимков.
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Неординарный подход к реставрации снимков.
Художник Алекс Гросс уже много лет влюблен в комиксы и
Поразмыслив, Гросс решил объединить эти две темы и создал забавную серию работ, превратив людей на снимках XIX века в героев комиксов. Так
Примечательно, что художник пытался сохранить стиль оригинальных снимков, избегая чересчур современного вида своих героев.
Гроссу так понравилась идея «реставрации» старых фото, что он увлекся и сделал уже 98 картин, которые были выставлены в нескольких
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