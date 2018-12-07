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15:00 (мск), источник: Mail Новости

Художник превращает людей со старинных фотографий в героев поп-культуры

Неординарный подход к реставрации снимков.

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Художник Алекс Гросс уже много лет влюблен в комиксы и поп-культуру в целом. Но еще одна его страсть — старые фотографии викторианской эпохи, которые он коллекционирует.

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Поразмыслив, Гросс решил объединить эти две темы и создал забавную серию работ, превратив людей на снимках XIX века в героев комиксов. Так черно-белые старые фото стали цветными и получили новую жизнь.

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Примечательно, что художник пытался сохранить стиль оригинальных снимков, избегая чересчур современного вида своих героев.

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Гроссу так понравилась идея «реставрации» старых фото, что он увлекся и сделал уже 98 картин, которые были выставлены в нескольких арт-галереях и продаются в виде напечатанных постеров.

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