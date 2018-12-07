«Первый канал» извинился за ошибку в сюжете о годовщине майдана
«Первый канал» объяснил недобросовестной работой стрингеров на Украине появление жителя Белоруссии в сюжете о годовщине майдана.
«Первый канал» объяснил недобросовестной работой стрингеров на Украине появление жителя Белоруссии в сюжете о годовщине майдана.
«“Первый канал” изучил и проверил информацию о том, что Кирилл Чубенко, ставший одним из героев сюжета о годовщине майдана, на самом деле другой человек и проживает в Белоруссии», — сказала ТАСС
В ходе проверки выяснилось, что стрингеры сначала взяли интервью у настоящего Кирилла Чубенко, но съемка была сделана с техническим браком, рассказал собеседник агентства. Возможности переснять не было, а сюжет нужно было отправлять срочно, поэтому «они попросили другого человека точно воспроизвести ответы реального Кирилла Чубенко». «“Первый канал” сожалеет о произошедшем инциденте», — заявила
Ранее блогер Илья Варламов обратил внимание, что в сюжете «Первого канала» появляется молодой человек, которого журналисты называют участником евромайдана Кириллом Чубенко, но который на самом деле является белорусом Виталием Юрченко.
После того как эта информация распространилась в СМИ, Юрченко обратился в редакцию белорусской газеты «Наша нива» и рассказал, что согласился сыграть украинца Чубенко для сюжета на «Первом канале».
По словам Юрченко, он работал аналитиком в белорусской компании, которая является посредником между телеканалами и операторами по всему миру. Эта компания получила заказ от «Первого канала», которому нужен был сюжет про «семью или человека в Кривом Роге на Украине, который страдает от отсутствия газа и дорогого отопления».
«Такого человека нашли, сняли материал, прислали нам. Потом выяснилось, что в материале из Кривого Рога был плохой звук. Его было нельзя отправлять заказчику. Приняли абсолютно неверное решение переснять сюжет с таким же текстом, что сделали в Кривом Роге. Я не знаю, подписали ли имя того же человека», — объяснил Юрченко. По его словам, это был единичный случай и раньше компания так никогда не поступала.
Молодой человек добавил, что после выхода сюжета и материала Варламова он начал получать сообщения с угрозами в социальных сетях. «Они мне пишут ужасные слова, а я понимаю, что их заслужил. Не могу понять, как я на такое согласился», — заявил Юрченко, отметив, что ему «стыдно до самой высокой степени».
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