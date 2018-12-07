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16:03 (мск), источник: Чердак

В нервной системе сварщиков завелись наночастицы

Ученые ДВФУ выяснили, что дым, который образуется при сварке, вреден для здоровья даже больше, чем мы до сих пор считали.

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Источник: РИА "Новости"

Учёные выяснили, что в дыму, который образуется от испарения электродов и материалов при электродуговой сварке, находятся наночастицы металлов, опасные для человека. При этом частицы размером в несколько нанометров могут попадать в нервную систему. Статья об этом опубликована в Scientific Reports.

Химические соединения, образующиеся в процессе сварки деталей и проникающие в организм человека через дыхательную систему, токсичны, потому что содержат в себе продукты окисления металлов. Особенно опасны сварочные частицы, приближающиеся по размеру к 1 нанометру. Из предыдущих исследований мы знаем, что подобные твёрдые наночастицы способны проникать даже в нервную систему человека.
Кирилл Голохваст
проректор по научной работе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), д.б.н., профессор РАН

Учёные ДВФУ провели исследование вместе с международной группой токсикологов и обнаружили, что вне зависимости от типов использованных электродов, в сварочный дым попадают твёрдые наночастицы оксидов железа, марганца, силикона (около 41, 18 и 6 процентов соответственно), а также хрома.

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Исследования показали, что проникновение в организм вызывает развитие тромбозов, что в итоге приводит к возникновению заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Ученые считают, что такие частицы долго не оседают, образуя воздушные взвеси, которые могут равномерно распределяться по всему рабочему пространству. Более того, сварочные взвеси легко могут перемещаться далеко за пределы рабочего пространства вместе с потоками воздуха. Исследование показало, что опаснее всего зона радиусом в пять и высотой три метра от сварщика. На рабочем месте концентрация частиц превышает предельно допустимую концентрацию на 50%.

Учёные считают, что этот механизм должен учитываться в правилах техники безопасности, которые направлены на обеспечение сохранности здоровья рабочих. Однако, по словам Кирилла Голохваста, способы защиты, которые есть сейчас, не слишком эффективны:

Существующие противогазы не могут уловить частицы нанометрового диаметра. Не то чтобы совсем не могут, часть конечно, поглощают. Думаю, даже какие-нибудь РПГ-67 или РУ-60м задержать процентов 20−30 наночастиц просто механически, потому что слипнутся в воздухе. Нужны новые типы СИЗОД (средство индивидуальной защиты органов дыхания — прим. «Чердака»), основанные на иных физических принципах. Может, быть электростатические или новые типы полупроницаемых мембран с системой клапанного механизма.

Учёные надеются, что результаты будущих исследований помогут минимизировать риски для здоровья рабочих на производственных площадях, где проводятся сварочные работы.

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