Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тимошенко дали совет после обсуждения с США плана возврата Крыма
В линейке Nissan появилась модель за 1 миллион евро
Статины могут принести больше вреда, чем пользы
Волкова рассказала, как сериал «Воронины» оставил ее без работы
Покупатели дорогого жилья в Москве стали скромнее
Прокуратура составила психологический портрет коррупционера В Генпрокуратуре составили психологический портрет типичного коррупционера
Нам конец, а у вас еще есть время: украинка Монтян дала совет РФ
Путин сказал, почему РФ не отдает моряков ВМСУ
Волкова рассказала, как сериал «Воронины» оставил ее без работы
Звезда Comedy Woman сыграла Золушку в новогоднем шоу
“Государство будет тебя за это карать”: Собчак об избиении
Народная артистка Анисимова умерла - причина
Танки и десант: что происходит на границе Украины с РФ (фото)
Умер Александр Минаев
Skoda: новый дизайн и отказ от логотипа (не везде)
2018 год для «Лады»: 5 главных сюрпризов
Звезда «О чем говорят мужчины» решил продать квартиру
Куда россияне поедут на Новый год?
Фоторепортажи
18Погромы в Париже
7В РЖД показали как будут выглядеть новые плацкарты
16:43 (мск), источник: BBC News Русская служба

Как Рома Жиган и Птаха с депутатами рэп обсуждали

В Госдуме прошел круглый стол, посвященный рэпу и отменяемым в регионах концертам. На обсуждение пригласили рэперов Птаху (Давид Нуриев) и Рому Жигана (Роман Чумаков), а также блогера Дмитрия Ларина.

Наверх

Депутаты подчеркнули, что не могут отвечать за действия региональных властей, а Роман Чумаков в итоге покинул зал со словами «ни о чем разговор, братан».

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
"Протесты породили монстра". В Париже готовятся к новым беспорядкам
Один из лидеров "Другой России" получил три года после поездки в Донбасс
Порошенко потребовал немедленно отпустить украинских моряков
Биологи просят москвичей не приставать к пьяным свиристелям
Звезда «Кавказской пленницы» рассказала о домогательствах Гайдая
«Первый канал» извинился за ошибку в сюжете о годовщине майдана
Противостоянию Загитовой и Медведевой предрекли конец
Ученые нашли тюленя с угрем в носу (фото)
Нобелевский лауреат по медицине рассказал, победят ли люди рак
Спорт
В тени японки: как Загитова проиграла короткую программу (видео) Японка Рика Кихира с мировым рекордом выиграла короткую программу в финале Гран-при у женщин в канадском Ванкувере, превзойдя Алину Загитову
Hi-Tech
Легендарные модели iPhone покидают российский рынок Прощаемся с дешевыми айфонами.
Авто
Skoda: новый дизайн и отказ от логотипа (не везде) Когда 1,5 года назад компанию Skoda внезапно покинул главный дизайнер марки Йозеф Кабан и ему на смену пришел Оливер Штефани, стало ясно — чешскую марку скоро ждут большие изменения
Кино
31-летнюю Карину Андоленко состарили для новой роли Актриса исполнила главную роль в семейной саге «Чужая кровь», действие которой охватывает несколько десятилетий
Недвижимость
Как отметить Новый год не дома за 40 тысяч рублей и остаться довольным
Звезда «О чем говорят мужчины» решил продать квартиру через Instagram
Куда россияне уедут на Новый год
Как не платить ипотеку и годами жить в квартире: инструкция для отчаявшихся
Популярные темы на «Детях»
Разрешение на измену ради ребенка 448
Родить второму мужу ценой здоровья 319
Фотоуроки: обсуждение фотографий 303
Издевательство над родителями 237
Леди
Редакция Mail.ru Леди запустила социальную акцию #даЯразведена Проект #даЯразведена показывает реальные истории девушек в разводе, рассказывающих, почему не все браки надо сохранять.
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь