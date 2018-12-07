Как Рома Жиган и Птаха с депутатами рэп обсуждали
В Госдуме прошел круглый стол, посвященный рэпу и отменяемым в регионах концертам. На обсуждение пригласили рэперов Птаху (Давид Нуриев) и Рому Жигана (Роман Чумаков), а также блогера Дмитрия Ларина.
В Госдуме прошел круглый стол, посвященный рэпу и отменяемым в регионах концертам. На обсуждение пригласили рэперов Птаху (Давид Нуриев) и Рому Жигана (Роман Чумаков), а также блогера Дмитрия Ларина.
Депутаты подчеркнули, что не могут отвечать за действия региональных властей, а Роман Чумаков в итоге покинул зал со словами «ни о чем разговор, братан».