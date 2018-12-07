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18:03 (мск), источник: Mail Новости

Проект Mail.ru Леди запустил социальную акцию #даЯразведена

Развод — не приговор.

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Казалось бы, в XXI веке люди уже не так зациклены на стереотипах и толерантны к большинству явлений, что еще 20 или даже 10 лет назад считались неприемлемыми или порочащими.

Например, никого уже не удивляют женщины, решившиеся на развод, но, как показывают исследования, в обществе они до сих пор признаются «неполноценными».

Проект Mail.ru Леди провел опрос, как российское общество относится к женщинам и мужчинам в разводе. Участие в нем приняли более 14 тысяч человек, и результаты его оказались неутешительны.

Примерно каждый десятый из опрошенных осуждал тех, кто решил расторгнуть брак. Больше половины из них в распаде семьи винили женщин.

Ужаснувшись таким результатам, проект Mail.ru Леди запустил социальную акцию #даЯразведена. Это реальные истории девушек в разводе, рассказывающих, почему не все браки надо сохранять.

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В съемках ролика приняли участие семь героинь — обычные женщины, блогеры и звезды, среди которых певица Юлия Началова и стендап-комик Наташа Краснова. Своей личной историей поделилась и главный редактор проекта Mail.ru Леди Аля Баданина, которая воспитывает двоих детей от предыдущих браков.

Все желающие могут присоединиться к социальной акции, написав свою историю в соцсетях, используя хэштег #даЯразведена.

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