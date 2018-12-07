Путин рассказал о встрече с медведями

Источник: Известия

Российский лидер отметил, что изучение флоры, стареющих лесов и, в частности, медведей, требует не только времени и увлеченности, но и мужества.

«Я действительно был в этих местах, смотрел: здесь медведи, там медведи. Когда уже начали с этой стороны заходить, мы подумали, что надо как-то перемещаться. А вот ребята жили там семь месяцев рядом с ними совсем», — рассказал Путин.

Он также добавил, что эта работа очень важна, так как является одним из элементов «национальной идентичности».