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01:48 (мск), источник: Газета.Ру

Спасенная Розенбаумом пассажирка самолета рассказала о произошедшем

Пассажирка рейса Москва-Симферополь Ольга Богданова, которой оказал первую помощь народный артист России Александр Розенбаум, рассказала о своем спасении, передает РЕН ТВ.

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Источник: Reuters

Девушка пояснила, что она живет с пороком сердца, и ей нельзя сильно нервничать, однако перед полетом у нее произошла стрессовая ситуация из-за покупки авиабилета.

«Когда пилот предупредил, что мы попадаем в зону турбулентности, у меня пошла вторая волна стресса, и на фоне еще той ситуации мне, наверное, и стало плохо», — сказала Богданова.

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Она призналась, что не помнит, как Розенбаум оказывал ей первую медицинскую помощь, и не сразу поняла, что перед ней народный артист России. По ее словам, музыкант, который по первому образованию является врачом, до приземления самолета следил за ее состоянием.

«Это мой спаситель. Еще пригласил на свой концерт. Замечательный мужчина, человек. Я счастлива, что в тот момент он оказался на борту и смог все оперативно сделать», — добавила Ольга.

Девушка отметила, что раньше не была близко знакома с творчеством Розенбаума, но теперь намерена это исправить.

Ранее сообщалось, что Александр Розенбаум спас пассажира на борту самолета.

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