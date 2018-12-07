В Китае запустили аппарат для исследования обратной стороны Луны

По данным телеканала, исследовательская миссия была запущена для изучения «некоторых тайн ближайшего космического соседа планеты Земля». В случае успеха миссии КНР станет первой в мире страной, которой удастся выполнить такую задачу.

Сообщается, что посадка аппарата на Луне запланирована на начало 2019 года. По словам ученных, новый аппарат сконструирован значительно лучше своих предшественников, чтобы лучше справляться с новыми научными задачами.

«Чанъэ-4» — посадочный аппарат, который состоит из стационарной лунной станции и лунохода.