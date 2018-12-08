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06:58 (мск), источник: Lenta.Ru

«Шипы» стали не нужны

С 8 декабря с российских водителей сняли обязанность устанавливать знак «Шипы» на автомобили с установленной зимней шипованной резиной. Об этом говорится в постановлении правительства, вступившего в силу с сегодняшнего дня.

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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что знак «Шипы» устарел, поскольку в настоящее время движение транспортного средства мало зависит от типа резины, а в значительной мере определяются другими факторами — конструкцией автомобиля; степенью его загруженности; а также наличием электронных систем, способствующих торможению или стабилизации.

«Таким образом, установка этого знака на современных автомобилях не позволяет другим участникам движения однозначно судить о вероятном характере их движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий», — говорится в документе.

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Водителей обязали устанавливать знак «Шипы» весной 2017 года. За его отсутствие был введен штраф в размере 500 рублей, также запрещалась эксплуатация транспортного средства. 2 ноября 2018 года МВД направило в правительство проект постановления об отмене знака.

Соответствующий нормативам знак представлял собой равносторонний треугольник с длиной стороны не менее 20 сантиметров, с внутренним контуром красного цвета и крупной буквой «Ш» в центре треугольника.

Его фон должен быть белым. Знак должно быть хорошо видно на расстоянии от 20 метров и более.

Водители могут официально отказаться от знака «Шипы» 8 декабря
Во время загрузки произошла ошибка.
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