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03:41 (мск), источник: Известия

В США обнаружили самого маленького быка в мире

Врачи ветеринарной клиники при университете штата Миссисипи рассказали о самом маленьком теленке в мире, который попал в медицинское учреждение для осмотра.

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Источник: Mississippi State University College of Veterinary

По словам сотрудников клиники, бык по кличке Маленький Билл весит всего 4,5 кг, что в десять раз меньше нормы.

Хозяин теленка опасался, что бык болен, однако после осмотра врачи заверили, что Билл полностью здоров.

Ранее австралийские журналисты рассказали про аномально крупного быка по кличке Никерс, который живет на одной из ферм в штате Западная Австралия. Его рост составляет 194 см, а вес — около 1,5 т.

В Канаде обнаружили конкурента прославившемуся благодаря своим размерам Никерсу. Бык по кличке Дозер живет на ферме в 80 км от города Виннипег. Владелец хозяйства Карл Шенрок утверждает, что Дозер на 2 см выше Никерса — 196 против 194.

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