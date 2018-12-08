Эрнст планирует пригласить рэперов на «новогодний огонек» на Первом канале
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Первый канал планирует начать приглашать рэперов на свои «новогодние огоньки», заявил РИА Новости гендиректор телеканала Константин Эрнст.
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Первый канал планирует начать приглашать рэперов на свои «новогодние огоньки», заявил РИА Новости гендиректор телеканала Константин Эрнст.
«Планируем», — сказал он. На вопрос о том, кого именно намерены пригласить, Эрнст ответил: «Не скажу».
Ранее глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи Михаил Дегтярев рассказал, что обратится к руководителям федеральных телеканалов, в том числе Эрнсту, с просьбой в рамках «новогодних огоньков» выделять время для молодых
В последние несколько недель в российских регионах был отменен ряд концертов современных исполнителей, в частности рэперов Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Элджея (Алексей Узенюк), групп IC3PEAK и «Френдзона». Российские рэперы Баста (Василий Вакуленко), Oxxxymiron (Мирон Федоров) и Noize MC (Иван Алексеев) дали концерт «Я буду петь свою музыку» в поддержку Хаски.