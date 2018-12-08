Эрнст планирует пригласить рэперов на «новогодний огонек» на Первом канале

Источник: РИА "Новости"

«Планируем», — сказал он. На вопрос о том, кого именно намерены пригласить, Эрнст ответил: «Не скажу».

Ранее глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи Михаил Дегтярев рассказал, что обратится к руководителям федеральных телеканалов, в том числе Эрнсту, с просьбой в рамках «новогодних огоньков» выделять время для молодых рэп-исполнителей.