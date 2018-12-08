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08:02 (мск), источник: Газета.Ру

Илон Маск объяснил свое «необычное» поведение

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск объяснил свое необычное поведение импульсивностью. Об этом сообщает CBS News.

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Источник: AP 2018

По его словам, он является импульсивным человеком.

Он также добавил, что использует Twitter для самовыражения.

Маск отметил, что не хочет придерживаться какого-то «шаблона» гендиректора.

Ранее Маск заявил о готовности отправиться на Марс.

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