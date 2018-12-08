Илон Маск объяснил свое «необычное» поведение
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск объяснил свое необычное поведение импульсивностью. Об этом сообщает CBS News.
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск объяснил свое необычное поведение импульсивностью. Об этом сообщает CBS News.
По его словам, он является импульсивным человеком.
Он также добавил, что использует Twitter для самовыражения.
Маск отметил, что не хочет придерживаться
Ранее Маск заявил о готовности отправиться на Марс.
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